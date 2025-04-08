Пара нашла во время прогулки древний 2500-летний кинжал, связанный с "солнечным культом"

В Польше на берегу Балтийского моря обнаружен 2500-летний кинжал с гравировками, предположительно связанными с "солнечным культом". Артефакт был найден в обрушившемся глиняном кургане после шторма.

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Об этом пишет Daily Star.

На побережье Балтийского моря в Польше пара отдыхающих обнаружила уникальный артефакт — древний кинжал возрастом около 2500 лет. Находка была сделана Яцеком Уковски и Катажиной Хердзик во время прогулки по пляжу. Оружие находилось в глиняном кургане, который, как предполагается, обрушился со скалы после недавних штормов.

По словам специалистов, кинжал относится к гальштатскому периоду (1200–450 гг. до н. э.) — времени раннего железного века в Европе. Артефакт украшен полумесяцами, крестами и сложными геометрическими орнаментами, которые, предположительно, символизируют звездные созвездия. По их мнению, это может указывать на связь с "солнечным культом" и ритуальным назначением предмета.

Кинжал отличается высоким качеством исполнения и отличной сохранностью Фото: Facebook

Кинжал отличается высоким качеством исполнения и отличной сохранностью, что делает его, по мнению Каменецкого краеведческого музея, одной из самых ценных находок такого типа в Польше.

"Он, возможно, был отлит в мастерской на юге Европы и затем попал на территорию современной Польши в результате торговых или военных контактов", — отметили в музее.

Катажина Хердзик сразу поняла, что перед ней необычный предмет Фото: Facebook

Катажина Хердзик сразу поняла, что перед ней необычный предмет.

"Я не ожидала, что сделаю такое открытие, но как только увидела его, почувствовала, что это может быть нечто важное", — сказала она.

Сейчас над находкой работают эксперты. Планируются металлургические анализы, которые позволят определить состав сплава, а также тесты на износ, чтобы выяснить, использовался ли кинжал в быту или исключительно в обрядах. Кроме того, исследователи рассчитывают установить точную дату изготовления и происхождение артефакта.

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