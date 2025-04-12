Несподівана знахідка: чоловік прогулювався пляжем із собакою і знайшов рідкісний скарб (фото)

У свій вихідний рятувальник із США Остін Контеджіакомо прогулювався пляжем зі своїм собакою, коли чотирилапий раптом знайшов пляшку з дивною рідиною всередині. Згодом вздовж берегової лінії чоловік знайшов ще 10 таких.

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Про це повідомляє Fox News.

Чоловік розповів, що в той день у нього був вихідний, і він взяв свого шеппадудля на прізвисько Кода на прогулянку вздовж пляжу Маргрейт, що неподалік від Атлантік-Сіті. Пан Остін каже, що грав зі своїм собакою, кидаючи м'яча, коли несподівано Кода звернув увагу господаря на дивну знахідку.

Кода виявив незвичні пляшки (фото: Austin Contegiacomo) Фото: FOX News

"Мій пес має звичку тертися об щось, що має дивний запах. Тож я бачу, як Кода починає тертися об коричневу пляшку, яка лежить у піску", — розповідає пан Контеджіакомо.

Чоловік розповідає, що крикнув псові полишили цю пляшку, однак його собака геть забув про м'яча та почав рискати пляжем у пошуку інших пляшок. Підійнявши одну з пляшок, він подумав, що цей чийсь жарт, а вміст рідини виглядав наче "пляшка із сечею".

Однак коли Кода знайшов уже третю пляшку, тоді Остін запідозрив, що це вже невипадковість. Пройшовшись пляжем, рятувальник та його шеппадудль знайшли загалом 11 пляшок, на яких було видно напис "Lincoln Inn Whiskey".

Неочікувана знахідка (фото: Austin Contegiacomo) Фото: FOX News

Тоді чоловік зателефонував другу та запитав, чи той може загуглити, що це за марка алкоголю. Відповідь за кілька хвилин приголомшила пана Контеджіакомо.

"Він мені каже: "Друже, про цей напій справді небагато інформації, але, схоже, він дуже давній". Також він мені сказав, щоби я обов’язково зберіг знахідку та показав людям, які розбираються в алкоголі", — розповів Остін, додавши, що сам веде здоровий спосіб життя і не вживає спиртних напоїв.

Згодом про свою знахідку чоловік написав у Reddit, де йому розповіли, що знайдений віскі марки "Lincoln Inn" є рідкісним алкоголем, який виробляти з 1928 року до початку 1970-хх, коли фірма-виробник оголосила про своє банкрутство. Ціна за пляшку такого раритетного напою може коливатися до 1000 доларів за пляшку.

Раритений віскі коштує від 1000 доларів за пляшку (фото: Fox News)

Однак сам пан Контеджіакомо каже, що не буде продавати напій, а вирішив залишити в себе одну пляшку алкоголю. Інші десять він подарував своїм близьким друзям та своєму батькові в якості дорогого подарунку.

Сам рятувальник не знає, як пляшки дорогого алкоголю могли опинитися на цьому пляжі. Однак він підтримує припущення, про яке йому розповіли спеціалісти з історії американського бутлегерства.

"Дуже схоже, що бутлегери доставляли великі партії алкоголю на суднах до узбережжя, а вже біля — його розвантажували на невеликі човни. Думаю, що саме це місце було точкою, де вночі підпільного продавали ром і віскі у часи "сухого закону" [тривав у США з 1918 до 1933 років — ред.]", — сказав Остін Контеджіакомо.

Раніше повідомлялося, що продали найдорожчу пляшку віскі у світі. На аукціоні Sotheby's продали пляшку "найціннішого віскі у світі" за рекордні 2,7 млн доларів.

Згодом стало відомо, як на острові знайшли лігво піратів 17 століття. співробітники заповідника натрапили на археологічну знахідку, що вказує на існування піратської бази на острові, який вважали незаселеним.