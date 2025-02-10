Пьют на работе: молодых айтишников заманивают в компанию пивными автоматами (фото)

Небольшая IT-компания из Осаки не может платить высокие зарплаты, но привлекает свободой действий. Сотрудники пьют пиво и другие спиртные напитки на рабочем месте, им даже полагается "отпуск из-за похмелья".

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В Японии молодых IT-специалистов привлекают на работу пивными автоматами в офисе и "похмельными отпусками". Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Сотрудникам небольшой компании Trust Ring Co Ltd в городе Осака платят персоналу почти минимальную зарплату, но разрешает пить разливное пиво и другие спиртные напитки прямо на рабочем месте.

Если у кого-то была бурная вечеринка, работодатель дает возможность отоспаться до 12:00. Менеджеры компании, в которой работают около 60 сотрудников, говорят, что это помогло замедлить текучку кадров и создать приятную рабочую обстановку.

Спиртное в офисе Trust Ring Co Ltd стало весьма популярным среди сотрудников

Это одна из многих компаний, борющихся со снижением рождаемости в Японии с помощью необычных стимулов для привлечения новых сотрудников. Генеральный директор ИТ-компании заявил, что им пришлось предложить новым выпускникам то, что не могут позволить себе крупные корпорации.

"Наша зарплата установлена ​​чуть выше минимальной. Мы не можем использовать большие деньги в качестве мотивации, но предоставляем свободу действий. За последние три года у нас не было текучки кадров, но наши показатели были хорошими. Это хорошая идея — создать более приятную рабочую среду", — рассказывает менеджер.

Trust Ring Co платит сотрудникам в среднем менее 1500 долларов в месяц, но для выпускников, стремящихся устроиться на работе в одном из ведущих экономических центров Японии, некоторые вещи важнее денег.

Одна из сотрудниц накануне вечером выпила слишком много и взяла "отпуск из-за похмелья" накануне вечером выпил слишком много и пришел в офис ближе к полудню.

Сотрудница признается, что выпила слишком много и поэтому взяла отпуск

"Я использовала систему, чтобы приходить в 12 часов, но должна была начинать в 9:00. Вчера вечером я проводила прямую трансляцию, немного переволновалась и слишком много выпила", — призналась она.

По ее словам, пивной автомат в офисе весьма популярен среди сотрудников.

Напомним, американские ученые выяснили, что происходит с телом человека, если он будет каждый день употреблять небольшое количество алкоголя.

В Украине ранее призывали обратить внимание на проблему с алкоголизмом в ВСУ. Командование просили запретить продавать спиртное в прифронтовых населенных пунктах.