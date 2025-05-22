Искусственный интеллект сможет заменить любого учителя: в Duolingo рассказали, когда это произойдет

Генеральный директор Duolingo Луис фон Ан считает, что искусственный интеллект способен кардинально изменить систему образования, ведь почти во всех ее сферах он сможет заменить учителей. По его мнению, благодаря персонализации обучения ИИ уже в ближайшие десятилетия возьмет на себя большинство образовательных функций.

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Об этом глава Duolingo рассказал на подкасте No Priors.

"В конце концов, я не уверен, что есть что-то, чему компьютеры не могут вас научить", — сказал он.

Луис фон Ан прогнозирует радикальные изменения в образовании, ведь, по его словам, "гораздо легче обучать с помощью ИИ, чем с помощью учителей".

В то же время он отметил, что учителя полностью не исчезнут — будет оставаться потребность в людях, которые будут заниматься учениками. Так же школы продолжат существовать, ведь они выполняют важную функцию надзора и социализации детей.

По словам фон Ана, формат обучения Duolingo, основанный на викторинах и упражнениях, подходит не для всех предметов. Например, историю, вероятно, лучше преподавать с помощью качественных видеоматериалов, которые ИИ пока не способен создать. Тем не менее он считает, что масштабность задач делает искусственный интеллект более привлекательным вариантом для образования.

"Когда один учитель и, например, 30 учеников, каждый учитель не может уделять индивидуальное внимание каждому ученику. Но компьютер может. И действительно, компьютер может... иметь очень точные знания о том, что этот ученик умеет хорошо, а что плохо", — добавил гендиректор Duolingo.

Напомним, искусственный интеллект уже облегчает ежедневные рабочие процессы и повышает производительность, становясь частью нашей повседневности. В то же время его стремительное развитие создает риски для некоторых профессий, которые могут исчезнуть.

Также сообщалось, что во время, когда искусственный интеллект постепенно вытесняет людей из традиционных профессий, все больше внимания привлекают специальности, которые сложно автоматизировать. Одна из таких — не требует диплома, ее можно быстро освоить и она способна приносить стабильный и достойный доход.