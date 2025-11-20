"Аврора" в центре скандала: мастерица обвинила мультимаркет в нарушении авторских прав

Мультимаркет "Аврора" оказался в центре скандала из-за продажи рождественских вертепных звезд, дизайн которых якобы был похищен у мастерицы Любови Шульги. Женщина заявила о нарушении авторских прав и сообщила, что готовит юридические претензии к магазину и производителю.

Как сообщает мастерица Любовь Шульга в Threads, она с 2023 года собственноручно создает рождественские звезды с характерным дизайном, который широко распространялся в интернете с обозначением авторства или водяным знаком. Работы мастерицы экспонировались на выставках и продавались через локальные магазины, поэтому определить автора по фотографии не составляет труда.

По словам Шульги, в соцсетях она заметила, что мультимаркет "Аврора" выставил на продажу звезды за 139 гривен, которые полностью повторяют ее авторский дизайн. Мастерица отметила, что вместо покупки имущественных авторских прав и включения роялти в цену товара, магазин вместе с подрядчиком решили продавать звезды по значительно более низкой цене, что можно расценивать как демпинг.

Публикация Любови Шульги в Threads Фото: Скриншот

Шульга также добавила, что, по ее сведениям, она не единственный автор, чей дизайн стал объектом копирования в этом году. Она уже направила официальное обращение в соцсети компании и сообщила, что ее юристы готовят претензию к мультимаркету и производителю.

Реакция "Авроры" на обвинения в нарушении авторских прав

В комментарии под публикацией мастерицы представители сети извинились за ситуацию и объяснили, что товар был поставлен украинским поставщиком на стандартных условиях как продукция собственного производства. Компания сообщила, что уже связалась с производителем и ожидает официального объяснения.

"Аврора" в комментариях отреагировала на обвинения Фото: Скриншот

До выяснения всех обстоятельств "Аврора" временно приостановила продажу звезд и планирует их изъять с полок. В то же время компания подтвердила, что обращение мастерицы зарегистрировано под номером SR00528491, и информация передана специалистам для дальнейшей обработки.

Как отреагировали на публикацию мастерицы пользователи Threads

В общем, публикация мастера Любови Шульги вызвала оживленное обсуждение в соцсети Threads, где мнения пользователей разделились.

Часть комментаторов ставила под сомнение законность претензий автора, подчеркивая фольклорное происхождение рождественских звезд. Некоторые писали, что дизайн звезд является элементом народной культуры и не может считаться авторским, а попытки претензий к сети "Аврора" они считали безосновательными. Отдельные пользователи уточняли, имеет ли мастерица официальный патент или лицензию на дизайн, сравнивали цены оригинальных звезд с ценами сети и указывали, что продажа фольклорных мотивов по демократичным ценам нельзя трактовать как нарушение авторских прав.

"Извините, а где-то документально запатентован Ваш дизайн? Если нет, то против огромной корпорации ваше обращение в суде — просто ничто", — отметили в комментариях.

В то же время в Threads нашлись и те, кто поддержал автора. Они подчеркивали важность защиты авторского права и напоминали, что конкретные уникальные дизайны могут быть объектом правовой защиты, даже если сама форма звезды является традиционной. Пользователи сравнивали ситуацию с другими примерами, где крупные корпорации копировали уникальные авторские работы, и поддерживали идею того, что юридически сеть должна нести ответственность за реализацию продукции с чужим дизайном, если автор владеет патентом.

"Как вы задолбали. Чехлы для телефонов не патентуют, но патентуют рисунок на них. Футболку как одежду не патентуют, но патентуют принт. Рождественская звезда — фольклор, но конкретно эта нарисованная зеленая звезда была разработана автором! Если кто-то украдет рецептуру авторского тортика и пустит фабричную копию, пойдет ли кто-то к кондитеру, который тратит 6 часов на свою работу?", — написала одна из пользователей.

