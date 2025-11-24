"Это трагедия": украинский бренд BEVZA вляпался в скандал, все детали (фото)

Украинский бренд BEVZA попал в громкий скандал из-за набора елочных украшений "Пять колосков". После волны возмущения в сети они решили убрать их из продажи.

Бренд анонсировал дроп у себя на страницах за несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов, который в этом году пришелся на 22 ноября. "Закон о 5 колосках" является народным названием репрессивного советского постановления, которое стало предвестником искусственно созданного голода в 1932-1933 годах.

В набор вошли пять елочных украшений в форме колосков: четыре золотые и один черный ("обожженный"). В BEVZA отметили, что они символизируют "силу земли, труд рук и свет, который сохраняется даже в темные времена" и "олицетворяют возрождение, надежду и единство поколений".

Бренд BEVZA выпустил новогодние игрушки "Пять колосков" Фото: instagram BEVZA

"Пять колосков пшеницы" — это дань памяти поколений, воплощенная в пяти колосках пшеницы — вечном символе устойчивости украинской нации и ее воли к выживанию. Сегодня, когда украинские поля снова горят, части страны остаются оккупированными, эти колоски пшеницы предстают мощным знаком надежды, выносливости и неразрывной связи между поколениями", — отметили представители бренда.

BEVZA раскритиковали

Украинцы напомнили бренду, что пять колосков — это на самом деле символ трагической страницы украинской истории, а не идея для праздничного украшения.

"Почему кейс с "5 колосков" от BEVZA = это НЕ ОК? Меня попросили написать свое мнение. Я ознакомилась и просмотрела комментарии под постом. Так вот, этот кейс — это классический пример, когда культурный символ, который имеет страшно травматический смысл попадает в формат коммерческого декора. И поэтому (что очень логично) взрывается репутационный кризис", — отметила маркетолог София Дутчак.

По ее словам, символ с исторической травмой нельзя превращать в "елочное украшение". А сгоревший колосок — это не о несокрушимости. Это трагедия, смерть, голод, репрессии. Колосок в 1930-х — не эстетический элемент. Это был маркер выживания, за который могли убить.

Что писали в комментариях:

"Можно наделать игрушек с разрушенными ракетами домами, как символ несокрушимости".

"Долго думала о том, было бы это уместнее, если бы они хоть средства от продажи направили на какую-то инициативу по поддержке, не знаю, прифронтовых хозяйств. Но даже в таком случае вообще не представляю, что делать с таким украшением".

"Что им мешало просто делать игрушки золотые колоски? Золотые снопы, веночки из колосков — символы плодородной родной земли?! Разве мало радостного и праздничного можно придумать на тему колосков, чтобы метчилось с Новым Годом?".

"Бренд захотел расширить свои категории продаж до елочных игрушек, достал свой колосок из бренд ДНК и забыл что его аудитория не только иностранцы, но и украинцы, у которых ассоциативный ряд сработает на максимально эмоциональном уровне".

Украинцы возмутились из-за идеи бренда BEVZA

Реакция бренда

Владелица бренда Светлана Бевза уже отреагировала на волну возмущений. Она подчеркнула, что BEVZA давно "сознательно популяризирует украинское наследие" и рассказывает историю Украины за рубежом.

"Смысл, вложенный в создание данных украшений — это прежде всего уважение силе к выживанию украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождество, напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения, и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колоски — одни из символов этой борьбы", — отметила владелица бренда.

Впоследствии в BEVZA заявили, что прислушались к критике и убирают из продажи елочные украшения.

BEVZA убрали из продажи скандальные елочные украшения Фото: instagram BEVZA

