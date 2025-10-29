Соавтор фильма россиянин: в Киеве скандал на кинофестивале "Молодость" — детали (фото)

Международный кинофестиваль "Молодость" попал под волну критики после включения в конкурсную программу документальной ленты о российско-украинской войне "Если мы больше не встретимся". Причиной возмущения стало участие в создании фильма режиссера из России Петра Верзилова, который сейчас воюет на стороне Украины в составе Российского добровольческого корпуса.

Дискуссию в соцсетях начала пользовательница под ником jomanficom (имя — Людмила). Она выразила мнение, что фильм, снятый с участием российского художника, не должен участвовать в украинском фестивале, даже если этот художник поддерживает Украину на поле боя.

"Если мы больше не встретимся" на кинофестивале

"Нельзя одной рукой помогать, рискуя жизнью, а другой вредить, забирая голоса у украинцев, как это забирали россияне у нас веками", — объяснила свою позицию девушка.

Людмила подчеркнула, что преимущество должны получать "украинские художники, которые служат, которые погибли за Украину". Она также отметила, что "Если мы больше не встретимся" является, по ее словам, единственной документальной работой о войне, включенной в нынешнюю конкурсную программу "Молодости".

Пользовательница также упомянула, что Верзилов общается на русском в соцсетях, дает интервью журналисту Юрию Дудю и является соучредителем проекта "Медиазона", который, по словам Людмилы, "публикует новости о погибших россиянах от украинских дронов на Белгород и помогает искать имена обезвреженных оккупантов".

Режиссер Петр Верзилов Фото: Instagram

В комментариях под ее сообщением мнения разделились. Часть пользователей поддержала идею отмены показов, запланированных на 28-29 октября, и призвала "не впускать россиян в наше культурное пространство". Другие стали на защиту Верзилова, отмечая, что "не очень уместно позволять себе комментарии" в адрес человека, который воюет за Украину.

Реакция организаторов

Организаторы фестиваля ответили из официального аккаунта "Молодости", отметив, что "Если мы больше не встретимся" — не единственный фильм о войне в программе, а запланированные показы состоятся. Также отмечено, что участие ленты в конкурсе было подтверждено задолго до старта фестиваля. Представители пообещали обнародовать отдельное официальное заявление по ситуации.

Впоследствии программный директор "Молодости" Богдан Жук объяснил, что несмотря на участие иностранных режиссеров, фильм создала украинская команда с большим вниманием и чувствительностью к теме войны — именно поэтому лента была выбрана для мировой премьеры на фестивале. Он отверг обвинения, связанные с Петром Верзиловым, отметив, что тот имеет канадское гражданство и воюет на стороне Украины. Жук также подчеркнул, что в конкурсной программе представлено несколько украинских фильмов о войне, поэтому утверждения о "лишении украинцев голоса" не имеют оснований.

Реакция кинотеатра

К обсуждению присоединился и кинотеатр "Жовтень", который принимает показы фестиваля. В своей заметке представители отметили, что понимают "чувствительность этой темы" и относятся с уважением к зрительским позициям. Кинотеатр заявил, что уточнит все детали создания фильма и позже обнародует собственную позицию.

О самом фильме "Если мы больше не встретимся"

Документальная лента "Если мы больше не встретимся" создана режиссерами Ноазом Деше, Бо Виллимоном и Петром Верзиловым. Она рассказывает историю любви Тани и Зенита на фоне войны.

Ноаз Деше — режиссер с опытом работы в Афинах и Мехико, известный фильмом "Белая тень", который получил премию "Лев будущего" на Венецианском кинофестивале.

Бо Уиллимон — американский сценарист и автор сериала "Карточный домик", а также лент "Мартовские иды" и "Мария — королева Шотландии".

Петр Верзилов — российско-канадский художник и бывший участник панк-группы Pussy Riot. В 2023 году он заявил, что воевал под Бахмутом на стороне Украины. В России его приговорили к 8,5 года колонии за "распространение фейков" об армии.

