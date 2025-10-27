5 фильмов, которые нельзя пропустить на киевском кинофестивале "Молодость"

С 25 октября по 2 ноября в Киеве проходит кинофестиваль "Молодость". В этом году в программу фестиваля вошло 158 фильмов из 59 стран, которые представлены в 14 программах.

Фильмом открытия "Молодости" стала классическая комедия Билли Уайлдера "Квартира" (США, 1960). А вот главное событие кинофестиваля — международный конкурс. В этом году для него отобрано 12 лент. Какие именно картины обязательно нужно увидеть на большом экране, — читайте в материале Фокуса.

"Просто случайность"

Реж. Джафар Панаги

Группа бывших заключенных, которые вместе отбывали срок, встречают своего обидчика в реальной жизни, и это запускает череду событий, где они должны решить, отомстить ему или оставить все как есть. Небольшая случайность приводит к серьезным последствиям, которые они должны решить.

Джафар Панаги — оппозиционный иранский режиссер. Его ленту показали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где она получила главный приз — "Золотую пальмовую ветвь".

"Под облаками"

Реж. Джанфранко Рози

Документальный фильм исследует связь между вулканом Везувий, городом Неаполь и человеческой историей.

Снятый в черно-белой цветовой гамме, показывает как исторические аспекты, так и современные угрозы, а также культурное влияние вулкана через итальянское кино.

"Нищий"

Реж. Харрис Дикинсон

История бездомного из Лондона, которого зовут Майк. Он пытается изменить свою жизнь, но попадает в замкнутый круг саморазрушения.

Фильм демонстрирует странные паттерны, которые продолжают тянуть нас назад.

"Полезное привидение"

Реж. Рачапум Бунбанчачок

Лента получила Гран-при Недели критики Каннского кинофестиваля, выдвинута на "Оскар".

Даже после смерти Нат продолжает волноваться из-за аллергии мужа на пыль. Именно поэтому она становится призраком и вселяется в пылесос. Теперь ее задача поддерживать чистоту в доме и защищать семью от других мстительных призраков. Чтобы стать полезным призраком, ей надо избавиться от тех, которые пользы не приносят.

"Дракула"

Реж. Раду Жуде

Раду Жуде — один из самых известных современных румынских режиссеров, который мастерски сочетает социальную сатиру с историческими сюжетами.

Кадр из фильма "Дракула" Фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Его новый фильм "Дракула" о легендарном Владе Цепеше, снята непосредственно на его родине, в Трансильвании. Однако это не классическая готическая история с романтическим привкусом. Жуде предлагает безумный коктейль из фарса, абсурда, провокаций, крови, протеста и искусственного интеллекта.

