5 фільмів, які не можна пропустити на київському кінофестивалі "Молодість"

З 25 жовтня по 2 листопада у Києві проходить кінофестиваль "Молодість". Цього року до програми фестивалю увійшло 158 фільмів з 59 країн, які представлені в 14 програмах.

Фільмом відкриття "Молодості" стала класична комедія Біллі Вайлдера "Квартира" (США, 1960). А от головна подія кінофестивалю — міжнародний конкурс. Цьогоріч для нього відібрано 12 стрічок. Які саме картини обов’язково потрібно побачити на великому екрані, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Просто випадковість"

Реж. Джафар Панагі

Група колишніх ув'язнених, які разом відбували термін, зустрічають свого кривдника в реальному житті, і це запускає низку подій, де вони повинні вирішити, чи помститися йому, чи залишити все як є. Невелика випадковість призводить до серйозних наслідків, які вони повинні вирішити.

Джафар Панагі — опозиційний іранський режисер, що критикує владу. Його стрічку показали в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де вона здобула головний приз — "Золоту пальмову гілку".

"Під хмарами"

Реж. Джанфранко Розі

Документальний фільм досліджує зв'язок між вулканом Везувій, містом Неаполь та людською історією.

Знятий у чорно-білій кольоровій гамі, показує як історичні аспекти, так і сучасні загрози, а також культурний вплив вулкана через італійське кіно.

"Халамидник"

Реж. Гарріс Дікінсон

Історія безхатька з Лондона, якого звуть Майк. Він намагаючись змінити своє життя, потрапляє у замкнуте коло саморуйнування.

Фільм демонструє дивні патерни, які продовжують тягти нас назад.

"Корисний привид"

Реж. Рачапум Бунбанчачок

Стрічка здобула Гран-прі Тижня критики Каннського кінофестивалю, висунута на "Оскар".

Навіть після смерті Нат продовжує хвилюватися через алергію чоловіка на пил. Саме тому вона стає привидом і вселяється у пилосос. Тепер її завдання підтримувати чистоту в будинку й захищати сім’ю від інших мстивих привидів. Щоб стати корисним привидом, їй треба позбутися тих, які користі не приносять.

"Дракула"

Реж. Раду Жуде

Раду Жуде — один із найвідоміших сучасних румунських режисерів, який майстерно поєднує соціальну сатиру з історичними сюжетами.

Кадр з фільму "Дракула" Фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Його новий фільм «Дракула» про легендарного Влада Цепеша, знята безпосередньо на його батьківщині, у Трансильванії. Однак це не класична готична історія з романтичним присмаком. Жуде пропонує шалений коктейль із фарсу, абсурду, провокацій, крові, протесту й штучного інтелекту.

