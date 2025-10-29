Співавтор фільму росіянин: у Києві скандал на кінофестивалі "Молодість" – деталі (фото)

Міжнародний кінофестиваль "Молодість" потрапив під хвилю критики після включення до конкурсної програми документальної стрічки про російсько-українську війну "Якщо ми більше не зустрінемося". Причиною обурення стала участь у створенні фільму режисера з Росії Петра Верзілова, який нині воює на боці України у складі Російського добровольчого корпусу.

Дискусію у соцмережах започаткувала користувачка під ніком jomanficom (ім’я — Людмила). Вона висловила думку, що фільм, знятий за участі російського митця, не повинен брати участь в українському фестивалі, навіть якщо цей митець підтримує Україну на полі бою.

"Якщо ми більше не зустрінемося" на кінофестивалі

"Не можна однією рукою допомагати, ризикуючи життям, а іншою шкодити, забираючи голоси в українців, як це забирали росіяни в нас століттями", — пояснила свою позицію дівчина.

Людмила наголосила, що перевагу мають отримувати "українські митці, які служать, які загинули за Україну". Вона також зазначила, що "Якщо ми більше не зустрінемося" є, за її словами, єдиною документальною роботою про війну, включеною до цьогорічної конкурсної програми "Молодості".

Користувачка також згадала, що Верзілов спілкується російською в соцмережах, дає інтерв’ю журналісту Юрію Дудю та є співзасновником проєкту "Медиазона", який, за словами Людмили, "публікує новини про загиблих росіян від українських дронів на Бєлгород і допомагає шукати імена знешкоджених окупантів".

Режисер Петро Верзілов Фото: Instagram

У коментарях під її дописом думки розділилися. Частина користувачів підтримала ідею скасування показів, запланованих на 28–29 жовтня, та закликала "не впускати росіян у наш культурний простір". Інші стали на захист Верзілова, наголошуючи, що "не дуже доречно дозволяти собі коментарі" на адресу людини, яка воює за Україну.

Реакція організаторів

Організатори фестивалю відповіли з офіційного акаунта "Молодості", зауваживши, що "Якщо ми більше не зустрінемося" — не єдиний фільм про війну у програмі, а заплановані покази відбудуться. Також наголошено, що участь стрічки в конкурсі було підтверджено задовго до старту фестивалю. Представники пообіцяли оприлюднити окрему офіційну заяву щодо ситуації.

Згодом програмний директор "Молодості" Богдан Жук пояснив, що попри участь іноземних режисерів, фільм створила українська команда з великою увагою та чутливістю до теми війни — саме тому стрічку було обрано для світової прем’єри на фестивалі. Він відкинув звинувачення, пов’язані з Петром Верзіловим, зазначивши, що той має канадське громадянство та воює на боці України. Жук також підкреслив, що у конкурсній програмі представлено кілька українських фільмів про війну, тож твердження про "позбавлення українців голосу" не мають підстав.

Реакція кінотеатру

До обговорення долучився і кінотеатр "Жовтень", який приймає покази фестивалю. У своєму дописі представники зазначили, що розуміють "чутливість цієї теми" та ставляться з повагою до глядацьких позицій. Кінотеатр заявив, що уточнить усі деталі створення фільму й пізніше оприлюднить власну позицію.

Про сам фільм "Якщо ми більше не зустрінемося"

Документальна стрічка "Якщо ми більше не зустрінемося" створена режисерами Ноазом Деше, Бо Віллімоном і Петром Верзіловим. Вона розповідає історію кохання Тані та Зеніта на тлі війни.

Ноаз Деше — режисер із досвідом роботи в Афінах і Мехіко, відомий фільмом "Біла тінь", який здобув премію "Лев майбутнього" на Венеційському кінофестивалі.

Бо Віллімон — американський сценарист і автор серіалу "Картковий будинок", а також стрічок "Березневі іди" і "Марія — королева Шотландії".

Петро Верзілов — російсько-канадський митець і колишній учасник панк-гурту Pussy Riot. У 2023 році він заявив, що воював під Бахмутом на боці України. У Росії його засудили до 8,5 року колонії за "поширення фейків" про армію.

