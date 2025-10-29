Фото с флагом "ЛНР": известная блогерша оказалась в центре скандала, все детали

Блогерша Ева Коршик попала в скандал, став амбассадором бренда BAZHANE. Они вместе выпустили коллекцию TASTE OF LIFE, однако в сети начали обсуждать не саму одежду, а лицо, которое ее представляет.

Украинцы вспомнили скандальное фото Коршик с флагом так называемой "ЛНР", которое она сделала еще в подростковом возрасте. А после волны возмущения бренд снял дроп с продажи. Фокус рассказывает, что известно о новом скандале.

Еву Коршик "отменили"

Пользователи сети напомнили, что Ева Коршик время от времени снимает контент на русском языке, попала в базу "Миротворец", делала интервью с одиозным рэпером Kyivstoner и битмейкером Palagin, который продолжает сотрудничать с россиянами:

"После новой коллаборации стало понятно, как они видят свою целевую аудиторию. И я точно не хочу быть среди них".

"BAZHANE сделали колабу с фанаткой "ЛНР", которая имеет фото на фоне их флага. Говорит на русском, имеет контент на русском. Что надо сделать с этим брендом? Правильно, необратимо кенселить".

"Неужели не нашлось нормального блогера, с адекватной позицией, которая не пилит контент 50% на украинском и 50% на русском, которая тусуется с Алхим...".

Відео дня

После возмущения украинцев блогерша отменила продажу осенней линейки с ее участием, а гонорар пообещала передать на нужды украинской армии. На странице BAZHANE уже исчезли все фото с Коршик. Они не вдавались в детали, а лишь сообщили, что лимитированный осенний дроп снят с продажи.

То самое фото Евы Коршик Фото: соцсети

Ева Коршик извинилась за скандальное фото

В 2014 году блогерша позировала для селфи в худи "Я русский" на фоне флага "ЛНР". Она неоднократно говорила, что жалеет об этом поступке и после скандала с BAZHANE снова попыталась оправдаться.

"Я украинка. Я родилась в маленьком городке Счастье, что на Луганщине. Я украинский блогер, создаю контент на украинском языке, плачу налоги в Украине и постоянно доначу. Открываю собрания, помогаю закрывать собрания своим друзьям и коллегам и работаю над тем, чтобы развивать украинское публичное пространство как блогер", — сказала она.

Ева Коршик извинилась за скандальное фото

"Я проживала определенное время под влиянием российской пропаганды. Я и моя семья были сильно русифицированы — и это на самом деле просто ужасно. Я чувствую страшную ответственность за это фото, и мне очень жаль, что я тогда его сделала, но это был 14-летний ребенок", — пояснила она.

Она в очередной раз попросила прощения и подчеркнула, что сейчас имеет четкую проукраинскую позицию.

Реакция известных людей

Блогерша Елена Мандзюк раскритиковала бренд BAZHANE за сотрудничество с Евой Коршик. По ее словам, украинский бизнес должен выбирать для сотрудничества ветеранов, волонтеров, военных и блогеров, которые рассказывают о войне и борются против всего российского. Более того, Елена объявила, что отдаст свое пальто этого бренда за донат в 5 гривен.

Военнослужащая Алина Михайлова отметила что, если в свое время человек делал такое фото, то его сознание не может появиться ниоткуда.

"Каждое действие в жизни, которое совершает человек — это его путь и его выбор. Дружить с россиянами и защищать пророссийских кентов-блогеров, тянуть в наше инфопространство российские нарративы, человек, который с***лся за границу, база "Миротворца"... Вот серьезно. Из всех блогеров, моделей вы выбрали этот зашквар?" — написала Михайлова.

Впоследствии офицер ВСУ напомнила историю подростков с оккупированных территорий, которых убили россияне за их проукраинскую позицию: "А Еве с ее ответами, что она была тупой ребенок под влиянием поэтому поддерживала в 14 лет лднр — можно только посоветовать почитать историю Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова и больше не позориться в интернетах и иметь уважение к подросткам. И принять уже свой выбор и то, что украиночкой в определенный момент быть просто удобно, модно, финансово "прибильно". Но так не забываем всюду говорить, что вы донатите и держите волонтерский фронт".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Мандзюк, чтобы показать свою проукраинскую позицию, надела свитшот с изображением Степана Бандеры в поездку в Польшу.

Блогерша заявила, что ее мнение о Харькове, в частности, что это "город ждунов" вырвали из контекста.

Кроме того, Международный кинофестиваль "Молодость" попал под волну критики после включения в конкурсную программу документальной ленты о российско-украинской войне режиссера из РФ.