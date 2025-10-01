Скандал с Мандзюк: блогер возмутилась, что ее слова о Харькове "вырвали из контекста"

Автор контента заявила, что ее мнение о Харькове, в частности, что это "город ждунов" вырвали из контекста. По ее словам, распространение такой искаженной информации выгодно российской пропаганде.

Украинский общественный деятель и волонтер Елена Мандзюк раскритиковала различные паблики за то, что из ее интервью Василию Тимошенко вырвали отдельные фразы. По словам Мандзюк, из-за этого в обществе сложилось искаженное представление о ее настоящем отношении к Харькову. Она опубликовала в Instagram другие отрывки из интервью, где она полностью рассказывает о Харькове, в частности, о том, как она ездила туда с волонтерской миссией.

Манздюк о Харькове

Мандзюк в интервью отметила, что Харьков — один из самых красивых городов, которые она видела в жизни, и что у нее остались теплые воспоминания от многих поездок туда с волонтерской миссией.

"Там есть люди, которые ждут Россию, но такие люди есть и в Хмельницком. Я раньше ездила в Харьков помочь тем, кто там остался. Несмотря на все, я люблю Харьков и харьковчан. Относительно людей, которые за Россию, то я не проводила опросов, это собственный опыт", — отметила Мандзюк.

Она рассказала, что в Харьковской области лично видела случаи, когда местные сдавали своих соседей.

В частности, волонтер подчеркнула, что эти поездки стали для нее переломным опытом.

"Для меня тогда мир перевернулся, я поняла, что такое война в прифронтовых зонах. Даже по городу перемещаться было опасно. Нам удалось провезти небольшую колонну с продуктами. Я тогда каждую неделю ездила в Харьков, и мы немало раз попадали под обстрелы", — рассказала она.

Мандзюк вспомнила, что в своих публикациях в Threads она писала о Харькове как о "прекрасном городе, но в то же время городе ждунов". Все потому, что она приезжала к людям с помощью, а некоторые ждали не ее, а Россию.

Мандзюк призвала не вырывать слова из контекста

Мандзюк написала под заметкой и обратилась к тем, кто вырывает ее слова из контекста. Она отметила, что реальность ее опыта отличается от картинки, которую распространяют некоторые медиа.

"Вот что я на самом деле говорила о Харькове и помощи Харьковской области, разница ощутима, правда? Интересно, а людям, которые распространяли вырванные из контекста фразы, станет стыдно? Смогут ли они извиниться и принять тот факт, что нужно сначала научиться анализировать информацию, которую тебе подают?" — возмутилась блогерша.

Она также подчеркнула, что пророссийские паблики не распространяют ее настоящие слова, ведь это не соответствует их интересам.

По мнению Мандзюк, украинцы продолжают поддерживать друг друга, несмотря на десятки лет попыток разделить восток и запад.

