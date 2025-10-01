Скандал з Мандзюк: блогерка обурилася, що її слова про Харків "вирвали з контексту"

Авторка контенту заявила, що її думку про Харків, зокрема, що це "місто ждунів" вирвали з контексту. За її словами, поширення такої спотвореної інформації вигідне російській пропаганді.

Українська громадська діячка та волонтерка Олена Мандзюк розкритикувала різні пабліки за те, що з її інтерв’ю Василю Тимошенку вирвали окремі фрази. За словами Мандзюк, через це у суспільстві склалося викривлене уявлення про її справжнє ставлення до Харкова. Вона опублікувала в Instagram інші уривки з інтерв’ю, де вона повністю розказує про Харків, зокрема, про те, як вона їздила туди з волонтерською місією.

Манздюк про Харків

Мандзюк в інтерв’ю наголосила, що Харків — одне з найкрасивіших міст, які вона бачила у житті, і що в неї залишилися теплі спогади від багатьох поїздок туди з волонтерською місією.

"Там є люди, які чекають Росію, але такі люди є і в Хмельницькому. Я раніше їздила в Харків допомогти тим, хто там залишився. Попри все, я люблю Харків і харків’ян. Щодо людей, які за Росію, то я не проводила опитувань, це власний досвід", — зазначила Мандзюк.

Вона розповіла, що у Харківській області особисто бачила випадки, коли місцеві здавали своїх сусідів.

Зокрема, волонтерка підкреслила, що ці поїздки стали для неї переломним досвідом.

"Для мене тоді світ перевернувся, я зрозуміла, що таке війна в прифронтових зонах. Навіть по місту переміщатися було небезпечно. Нам вдалося провезти невелику колону з продуктами. Я тоді щотижня їздила в Харків, і ми чимало разів потрапляли під обстріли", — розповіла вона.

Мандзюк згадала, що у своїх публікаціях у Threads вона писала про Харків як про "прекрасне місто, але водночас місто ждунів". Усе через те, що вона приїжджала до людей з допомогою, а деякі чекали не на неї, а на Росію.

Мандзюк закликала не виривати слова з контексту

Мандзюк написала під дописом і звернулась до тих, хто вириває її слова з контексту. Вона зауважила, що реальність її досвіду відрізняється від картинки, яку поширюють деякі медіа.

"Ось що я насправді говорила про Харків та допомогу Харківській області, різниця відчутна, правда? Цікаво, а людям, які поширювали вирвані з контексту фрази, стане соромно? Чи зможуть вони вибачитись і прийняти той факт, що потрібно спочатку навчитись аналізувати інформацію, яку тобі подають?" — обурилась блогерка.

Вона також підкреслила, що проросійські пабліки не поширюють її справжні слова, адже це не відповідає їхнім інтересам.

На думку Мандзюк, українці продовжують підтримувати один одного, незважаючи на десятки років спроб розділити схід та захід.

