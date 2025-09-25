"Місто ждунів": скандальна блогерка Мандзюк жорстко пройшлася по харків'янам (відео)

Українська блогерка, волонтерка та громадська діячка Олена Мандзюк у подкасті розповіла про Харків. Вона наголосила на подвійності міста, де є як оборонці, так і ті, хто відкрито чекав на прихід Росії.

У подкасті Василя Тимошенка одна з найвідоміших українських блогерок, волонтерка та громадська діячка Олена Мандзюк зазначила, що у місті має багатьох друзів, які стали на захист під час російської агресії.

"Харків прекрасне місто, в мене ж безліч друзів знайомих із Харкова і це ті люди, які стояли в обороні Харкова", — сказала Мандзюк.

Разом із тим, блогерка звернула увагу, що частина місцевого населення продемонструвала пасивність.

"Але, також це місто ждунів і дов*****ів. І всі місцеві знають, що це правда", — підкреслила вона.

Волонтерка пригадала, що особисто приїжджала з допомогою для харків’ян. Однак у відповідь чула відверті зізнання про прихильність до країни-окупанта.

"Коли я приїжджала і ми роздавали допомогу, а вони чекали там Росію, наприклад, а не мене з тими пакунками. Таке вони прямо про це говорили: а от, коли ми були під окупацією Росії, то нам кращий продуктовий кошик давали", — зазначила Мандзюк.

