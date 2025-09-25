"Город ждунов": скандальная блогерша Мандзюк жестко прошлась по харьковчанам (видео)

Украинский блогер, волонтер и общественный деятель Елена Мандзюк в подкасте рассказала о Харькове. Она отметила двойственность города, где есть как защитники, так и те, кто открыто ждал прихода России.

Related video

В подкасте Василия Тимошенко одна из самых известных украинских блогеров, волонтер и общественный деятель Елена Мандзюк отметила, что в городе имеет многих друзей, которые стали на защиту во время российской агрессии.

"Харьков прекрасный город, у меня же множество друзей знакомых из Харькова и это те люди, которые стояли в обороне Харькова", — сказала Мандзюк.

Вместе с тем, блогер обратила внимание, что часть местного населения продемонстрировала пассивность.

"Но, также это город ждунов и дол*****ов. И все местные знают, что это правда", — подчеркнула она.

Елена Мандзюк в подкасте Василия Тимошенко

Волонтер вспомнила, что лично приезжала с помощью для харьковчан. Однако в ответ слышала откровенные признания о приверженности к стране-оккупанту.

"Когда я приезжала и мы раздавали помощь, а они ждали там Россию, например, а не меня с теми пакетами. Такое они прямо об этом говорили: а вот, когда мы были под оккупацией России, то нам лучшую продуктовую корзину давали", — отметила Мандзюк.

Как сообщал Фокус, блогер Елена Мандзюк решила создать с подписчиками "токсичное комьюнити". Она признала, что ее дети могут побить других ребят за общение на "языке террористов".

Фокус также писал, что против блогера Елены Мандзюк открыто уголовное дело из-за ее слов об избиении детей за русский язык.