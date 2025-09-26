"Це російські наративи": Олена Мандзюк прокоментувала роботу ТЦК і мобілізацію в Україні

Олена Мандзюк вважає, що в Україні провалена мобілізація, і все через поширення російської пропаганди про масові затримання чоловіків працівниками ТЦК. На її думку, українці "програють" інформаційну війну.

Українська блогерка та волонтерка заявила, що проблеми мобілізації в Україні значною мірою спричинені інформаційною атакою. Вона наголосила, що так званий термін "бусифікація" є елементом російських пропагандистських наративів, які підривають процес призову. Про це вона сказала у розмові з блогером Василем Тимошенком на його YouTube-каналі.

Мандзюк про мобілізацію в Україні

"Мобілізація в Україні, мені здається, провалена максимально насамперед через цю інформаційну війну, яку ми також, на жаль, не витягуємо", — зазначила Мандзюк.

За її словами, у багатьох відео з затриманнями чоловіків ТЦК часто показують лише фрагмент, тоді як у реальності ситуація може бути іншою: відсутність документів у призовника, провокації чи неповага до представників установи. Водночас волонтерка підкреслила, що окремі випадки побиттів і смертей є неприпустимими та мають отримати найсуворішу правову оцінку.

Мандзюк закликала не поширювати інформаційні вкиди, які дискредитують роботу ТЦК. Вона додала, що без діяльності цих центрів лінія фронту вже могла б бути набагато ближче до столиці.

