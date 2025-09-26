"Это российские нарративы": Елена Мандзюк прокомментировала работу ТЦК и мобилизацию в Украине

Елена Мандзюк считает, что в Украине провалена мобилизация, и все из-за распространения российской пропаганды о массовых задержаниях мужчин работниками ТЦК. По ее мнению, украинцы "проигрывают" информационную войну.

Украинский блогер и волонтер заявила, что проблемы мобилизации в Украине в значительной степени вызваны информационной атакой. Она подчеркнула, что так называемый термин "бусификация" является элементом российских пропагандистских нарративов, которые подрывают процесс призыва. Об этом она сказала в разговоре с блогером Василием Тимошенко на его YouTube-канале.

Мандзюк о мобилизации в Украине

"Мобилизация в Украине, мне кажется, провалена максимально прежде всего из-за этой информационной войны, которую мы также, к сожалению, не вытягиваем", — отметила Мандзюк.

По ее словам, во многих видео с задержаниями мужчин ТЦК часто показывают только фрагмент, тогда как в реальности ситуация может быть другой: отсутствие документов у призывника, провокации или неуважение к представителям учреждения. В то же время волонтер подчеркнула, что отдельные случаи избиений и смертей недопустимы и должны получить самую строгую правовую оценку.

Мандзюк призвала не распространять информационные вбросы, которые дискредитируют работу ТЦК. Она добавила, что без деятельности этих центров линия фронта уже могла бы быть гораздо ближе к столице.

