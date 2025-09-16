"Какая показуха": Елену Мандзюк раскритиковали из-за минуты молчания

Пользователи сети раскритиковали блогершу Елену Мандзюк за видео, на котором она показывает почтение минутой молчания вместе со своим сыном. Украинцы обратили внимания на то, что мальчик в этот момент стоял на стуле, а его мама была в головном уборе.

Related video

Сама Мандзюк уже несколько раз отреагировала на критику. В Instagram она написала, что ей обидно из-за такой реакции украинцев на ежедневный важный ритуал памяти погибших на войне.

"Я блогер: показываю пример и важность чествования минуты молчания, рассказываю, что это память и уважение тех, кого убила Россия, что именно это формирует наше будущее. Люди в сети: клоунесса, лицемерка, украинские блогеры не несут никакой пользы, хватит хайпать, а вот на расее контент интереснее!" — написала блогерша.

Елена Мандзюк отреагировала на критику Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Она добавила, что война — это большая трагедия: "И мне невероятно больно, что цена, которую платит Украина, а это тысячи человеческих жизней за нашу свободу и волю, так не уважается и обесценивается в тылу".

Елена Мандзюк отреагировала на хейт Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Что писали люди:

"Извините, но многие во время минуты молчания встают и молчат, большое количество украинцев, но никто это на камеру не снимает, дань уважения за героев можно отдать и не снимая видео, у Вас это просто какая-то показуха, для чего этот весь театр".

"Скажите Елене, что во время минуты молчания снимается головной убор".

"Я когда чествую кого-то, на камеру не снимаю".

"Боже, какая показуха и кринж, а особенно выражение лица".

"Ну что за кринж? Согласна, что нужно людям показывать пример, но блогерские актерские приемы, ну фу. Можете меня забрасывать камнями, кому симпатизирует Елена, но это все уже перешло грань искренности на часть стратегии".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Анна Алхим обнародовала разговор с Мандзюк. Сама блогерша утверждает, что этот диалог создал искусственный интеллект.