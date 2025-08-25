"Упала лицом вниз": с Мандзюк произошел несчастный случай в горах (фото)

Украинская блогерша Елена Мандзюк упала лицом вниз во время подъема по сложной скалистой тропе в горах. К тому же, на ее спине был рюкзак весом около 15 килограммов, что сделало падение еще более опасным.

В посте в Instagram Мандзюк рассказала, что после падения почувствовала сильную боль в коленях и начала переживать, что ее никто не спасет далеко от цивилизации, где даже нет связи. "Один неправильный шаг и я упала лицом вниз, с 15-килограммовым рюкзаком за спиной. Камни, боль в коленях, отсутствие связи, и первая мысль: "как меня отсюда вообще заберут? можно вызвать вертолет?" Ну конечно там не было никакой связи", — написала блогерша.

Момент падения Елены Мандзюк Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Несмотря на резкое падение, Елена сильно не пострадала, поскольку упала лицом на траву, а уже через несколько минут смогла встать и продолжить движение: "К счастью именно лицом я упала в траву и умылась росой, через минут 10 смогла разогнуть колено и идти дальше".

Звезда сети призналась, что травма немного испортила впечатление от похода по горам, ведь боль сопровождала ее дальше. А компания подруги помогла легче пережить инцидент.

Елена Мандзюк в горах Фото: instagram.com/elena_mandziuk

"Берите подруг, проводите время разнообразно и интересно, познавайте что-то новое, вместе это делать всегда веселее, даже падать со скалы", — добавила блогерша из Хмельницкого.

Подписчики Елены поддержали ее после инцидента в комментариях:

"Но красиво. И я в шоке, как вам вдвоем не было страшно пойти так далеко".

"Вы очень смелые и уверенные женщины, восхищаюсь вами".

"Да травмироваться в горах очень легко, по себе знаю, особенно на спусках".

