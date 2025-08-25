"Впала обличчям вниз": з Мандзюк стався нещасний випадок у горах (фото)

Українська блогерка Олена Мандзюк впала обличчям вниз під час підйому складною скелястою стежкою в горах. До того ж, на її спині був рюкзак завважки близько 15 кілограмів, що зробило падіння ще небезпечнішим.

У дописі в Instagram Мандзюк розповіла, що після падіння відчула сильний біль у колінах та почала перейматися, що її ніхто не врятує далеко від цивілізації, де навіть немає звʼязку. "Один неправильний крок і я впала обличчям вниз, з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною. Каміння, біль у колінах, відсутність зв’язку, і перша думка: "як мене звідси взагалі заберуть? можна викликати гелікоптер?" Ну звісно там не було жодного звʼязку", — написала блогерка.

Момент падіння Олени Мандзюк Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Попри різке падіння, Олена сильно не постраждала, оскільки впала обличчям на траву, а вже за кілька хвилин змогла підвестися та продовжити рух: "На щастя саме обличчям я впала у траву та вмилася росою, за хвилин 10 змогла розігнути коліно і йти далі".

Зірка мережі зізналася, що травма трохи зіпсувала враження від походу горами, адже біль супроводжував її далі. А компанія подруги допомогла легше пережити інцидент.

Олена Мандзюк у горах Фото: instagram.com/elena_mandziuk

"Беріть подруг, проводьте час різноманітно та цікаво, пізнавайте щось нове, разом це робити завжди веселіше, навіть падати зі скелі", — додала блогерка з Хмельницького.

Підписники Олени підтримали її після інциденту в коментарях:

"Але гарно. І я в шоці, як вам вдвох не було страшно піти так далеко".

"Ви дуже сміливі і впевнені жінки, захоплююся вами".

"Так травмуватись в горах дуже легко, по собі знаю, особливо на спуски".

