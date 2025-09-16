"Яка показуха": Олену Мандзюк розкритикували через хвилину мовчання

Користувачі мережі розкритикували блогерку Олену Мандзюк за відео, на якому вона показує вшанування хвилиною мовчання разом зі своїм сином. Українці звернули уваги на те, що хлопчик у цей момент стояв на стільці, а його мама була в головному уборі.

Сама Мандзюк уже кілька разів відреагувала на критику. В Instagram вона написала, що їй прикро через таку реакцію українців на щоденний важливий ритуал памʼяті загиблих у війні.

"Я блогер: показую приклад та важливість вшанування хвилини мовчання, розповідаю, що це памʼять та шана тих, хто кого вбила росія, що саме це формує наше майбутнє. Люди в мережі: клоунеса, лицемірнка, українські блогери не несуть ніякої користі, досить хайпувати, а от на расєє контент інтєресней!" — написала блогерка.

Олена Мандзюк відреагувала на критику Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Вона додала, що війна — це велика трагедія: "І мені неймовірно болить, що ціну, яку платить Україна, а це тисячі людських життів за нашу свободу та волю, так не шанується та знецінюється в тилу".

Олена Мандзюк відреагувала на хейт Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Що писали люди:

"Вибачте, але багато хто під час хвилини мовчання встають і мовчать, велика кількість українців, але ніхто це на камеру не знімає, шану за героїв можна віддати і не знімаючи відео, у Вас це просто якась показуха, для чого цей весь театр".

"Скажіть Єлені, що під час хвилинни мовчання знімається головний убор".

"Я коли вшановую когось, на камеру не знімаю".

"Боже, яка показуха та крінж, а особливо вираз обличчя".

"Ну що за крінж? Згодна, що потрібно людям показувати приклад, але блогерські акторські прийоми, ну фу. Можете мене закидати камінням, кому симпатизує Олена, але це все вже перейшло межу щирості на частину стратегії".

