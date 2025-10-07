"Мне стыдно": украинцы в Польше раскритиковали Елену Мандзюк за свитшот с Бандерой

Елена Мандзюк, чтобы показать свою проукраинскую позицию, надела свитшот с изображением Степана Бандеры в поездку в Польшу. Она появиласьв сторис и подписала фото "дресс-код на границе".

Украинский блогер рассказала, что в соседнем государстве ей сделали замечание из-за одежды. Свитшот вызвал негативную реакцию части украинцев за рубежом. Об этом она рассказала в Instagram.

Елена Мандзюк в свитшоте с Бандерой Фото: Instagram

В частности, замечание ей пришло и в личные сообщения. Подписчица прислала Елене ответ на сторис в свитшоте:

"Я бы в Польшу так не оделась, это то же самое, что прийти в Украину в футболке с Путиным".

Мандзюк ответила уверенно:

"Как это можно сравнивать? Вчера от украинцев в Польше я получила такие замечания. Не от поляков! Потому что закон у них такой не принят. А только ведется подобная антиукраинская политика, которую подпитывает Россия. А украинцы уже и ведутся", — написала Елена.

Мандзюк посоветовали не надевать свитшот с Бандерой в Польше Фото: Instagram

Блогерша эмоционально отреагировала на подобные комментарии:

"Мне стыдно за тех, кто не знает историю Украины, не уважает собственных героев, которые боролись за нашу свободу. До сих пор так легко прогибаются под советские мифы и не отстаивают наше наследие за рубежом!"

В следующем сторис она добавила, что не боится быть собой и отстаивать украинскую идентичность:

"Я не боюсь ни русских, ни поляков, ни кого-либо другого, потому что я знаю, что правда за мной. Быть верным себе и своей истории, стране — гораздо важнее для меня, чем прогибаться под антиукраинскую пропаганду от тех, кто не признавал Украину как государство, создавал геноцид и убивал сотни тысяч украинских душ".

Мандзюк объяснила свою позицию Фото: Instagram

