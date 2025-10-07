Підтримайте нас RU
"Мені соромно": українці в Польщі розкритикували Олену Мандзюк за світшот з Бандерою

Олена Мандзюк вділа кофту з Степаном Бандерою
Блогерка Олена Мандзюк | Фото: Instagram

Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери у поїздку до Польщі. Вона з'явилась у сторіс та підписала фото "дрес-код на кордоні".

Українська блогерка розповіла, що в сусідній державі їй зробили зауваження через одяг. Світшот викликав негативну реакцію частини українців за кордоном. Про це вона розповіла в Instagram.

Олена Мандзюк скандал
Олена Мандзюк у світшоті з Бандерою
Фото: Instagram

Зокрема, зауваження їй прийшло і в приватні повідомлення. Підписниця надіслала Олені відповідь на сторіс у світшоті:

"Я б до Польщі так не одяглась, це те саме, що прийти в Україні у футболці з Путіним".

Мандзюк відповіла впевнено:

"Як це можна порівнювати? Вчора від українців у Польщі я отримала такі зауваження. Не від поляків! Бо закон у них такий не прийнятий. А лише ведеться подібна антиукраїнська політика, яку підживлює Росія. А українці вже і ведуться", — написала Олена.

мандзюк одягнула кофту з бандерою
Мандзюк порадили не одягати світшот з Бандерою у Польщі
Фото: Instagram

Блогерка емоційно відреагувала на подібні коментарі:

"Мені соромно за тих, хто не знає історію України, не шанує власних героїв, які виборювали нашу свободу. Досі так легко прогинаються під радянські міфи і не відстоюють нашу спадщину за кордоном!"

У наступному сторіс вона додала, що не боїться бути собою й відстоювати українську ідентичність:

"Я не боюсь ні росіян, ні поляків, ні будь-кого іншого, бо я знаю, що правда за мною. Бути вірним собі та своїй історії, країні — набагато важливіше для мене, ніж прогинатися під антиукраїнську пропаганду від тих, хто не визнавав Україну як державу, створював геноцид та вбивав сотні тисяч українських душ".

мандзюк про проукраїнську позицію
Мандзюк пояснила свою позицію
Фото: Instagram

