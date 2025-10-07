"Мені соромно": українці в Польщі розкритикували Олену Мандзюк за світшот з Бандерою
Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери у поїздку до Польщі. Вона з'явилась у сторіс та підписала фото "дрес-код на кордоні".
Українська блогерка розповіла, що в сусідній державі їй зробили зауваження через одяг. Світшот викликав негативну реакцію частини українців за кордоном. Про це вона розповіла в Instagram.
Зокрема, зауваження їй прийшло і в приватні повідомлення. Підписниця надіслала Олені відповідь на сторіс у світшоті:
"Я б до Польщі так не одяглась, це те саме, що прийти в Україні у футболці з Путіним".
Мандзюк відповіла впевнено:
"Як це можна порівнювати? Вчора від українців у Польщі я отримала такі зауваження. Не від поляків! Бо закон у них такий не прийнятий. А лише ведеться подібна антиукраїнська політика, яку підживлює Росія. А українці вже і ведуться", — написала Олена.
Блогерка емоційно відреагувала на подібні коментарі:
"Мені соромно за тих, хто не знає історію України, не шанує власних героїв, які виборювали нашу свободу. Досі так легко прогинаються під радянські міфи і не відстоюють нашу спадщину за кордоном!"
У наступному сторіс вона додала, що не боїться бути собою й відстоювати українську ідентичність:
"Я не боюсь ні росіян, ні поляків, ні будь-кого іншого, бо я знаю, що правда за мною. Бути вірним собі та своїй історії, країні — набагато важливіше для мене, ніж прогинатися під антиукраїнську пропаганду від тих, хто не визнавав Україну як державу, створював геноцид та вбивав сотні тисяч українських душ".
