Фото з прапором "ЛНР": відома блогерка опинилася в центрі скандалу, усі деталі

Блогерка Єва Коршик потрапила в скандал, ставши амбасадоркою бренду BAZHANE. Вони разом випустили колекцію TASTE OF LIFE, проте в мережі почали обговорювати не сам одяг, а обличчя, яке його представляє.

Українці пригадали скандальне фото Коршик з прапором так званої "ЛНР", яке вона зробила ще в підлітковому віці. А після хвилі обурення бренд зняв дроп з продажу. Фокус розповідає, що відомо про новий скандал.

Єву Коршик "скасували"

Користувачі мережі нагадали, що Єва Коршик час від часу знімає контент російською мовою, потрапила в базу "Миротворець", робила інтерв'ю з одіозним репером Kyivstoner та бітмейкером Palagin, який продовжує співпрацювати з росіянами:

"Після нової колаборації стало зрозуміло, як вони бачать свою цільову аудиторію. І я точно не хочу бути серед них".

"BAZHANE зробили колабу з фанаткою "ЛНР", яка має фото на фоні їхнього прапора. Говорить російською, має контент російською. Що треба зробити з цим брендом? Правильно, незворотньо кенселити".

"Невже не знайшлось нормальної блогерки, з адекватною позицією, яка не пилить контент 50% українською і 50% російською, яка тусується з Алхім…".

Після обурення українців блогерка скасувала продаж осінньої лінійки з її участю, а гонорар пообіцяла передати на потреби української армії. На сторінці BAZHANE вже зникли всі фото з Коршик. Вони не вдавалися в деталі, а лише повідомили, що лімітований осінній дроп знято з продажу.

Те саме фото Єви Коршик Фото: соцмережі

Єва Коршик вибачилася за скандальне фото

У 2014 році блогерка позувала для селфі в худі "Я русский" на тлі прапора "ЛНР". Вона неодноразово казала, що шкодує про цей вчинок і після скандалу з BAZHANE знову спробувала виправдатися.

"Я українка. Я народилась у маленькому містечку Щастя, що на Луганщині. Я українська блогерка, створюю контент українською мовою, плачу податки в Україні й постійно доначу. Відкриваю збори, допомагаю закривати збори своїм друзям та колегам і працю над тим, щоб розвивати український публічний простір як блогер", — сказала вона.

Єва Коршик вибачилася за скандальне фото

"Я проживала певний час під впливом російської пропаганди. Я і моя сімʼя були сильно зросійщені — і це насправді просто жахливо. Я відчуваю страшенну відповідальність за це фото, і мені дуже шкода, що я тоді його зробила, але це була 14-річна дитина", — пояснила вона.

Вона вчергове попросила вибачення та наголосила, що наразі має чітку проукраїнську позицію.

Реакція відомих людей

Блогерка Олена Мандзюк розкритикувала бренд BAZHANE за співпрацю з Євою Коршик. За її словами, український бізнес має обирати для співпраці ветеранів, волонтерів, військових та блогерів, які розповідають про війну та боряться проти всього російського. Ба більше, Олена оголосила, що віддасть своє пальто цього бренду за донат у 5 гривень.

Військовослужбовиця Аліна Михайлова наголосила що, якщо свого часу людина робила таке фото, то її свідомість не може з'явитися нізвідки.

"Кожна дія в житті, яку чинить людина — це її шлях і її вибір. Дружити з росіянами й захищати проросійських кентів-блогерів, тягнути в наш інфопростір російські наративи, чоловік, який з***вся за кордон, база "Миротворця"… От серйозно. З усіх блогерів, моделей ви обрали цей зашквар?" — написала Михайлова.

Згодом офіцерка ЗСУ нагадала історію підлітків з окупованих територій, яких вбили росіяни за їхню проукраїнську позицію: "А Єві з її відповідями, шо вона була тупа дитина під впливом тому підтримувала в 14 років лднр-можна тільки порадити почитати історію Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова і більше не ганьбитися в інтернетах та мати повагу до підлітків. І прийняти вже свій вибір і те, що украіночкою в певний момент бути стало просто зручно, модно, фінансово "прібильно". Але так не забуваємо усюди казати, що ви донатите і тримаєте волонтерський фронт".

