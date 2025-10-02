Андрію Данилку — 52: в які гучні скандали влипала Вєрка Сердючка (фото, відео)
2 жовтня Андрій Данилко святкує свій день народження. Артисту, який прославився завдяки образу епатажної провідниці Вєрки Сердючки, виповнюється 52 роки.
Творчість Андрія Данилка давно стала символом української масової культури, поєднавши у собі іронію та сатиру. Однак разом зі славою на долю Вєрки Сердючки випадало чимало випробувань та скандалів. Фокус згадує найгучніші із них.
Скандал на Євробаченні-2007
Найбільший міжнародний скандал навколо Данилка здійнявся після його виступу на Євробаченні-2007 у Гельсінкі. Пісня Dancing Lasha Tumbai завоювала друге місце, але росіяни почули у приспіві не безглузді слова, а політичне гасло — Russia goodbye ("Прощавай, Росіє").
Сам артист наполягав, що це лише вигадана фраза, яка не має жодного підтексту. Попри офіційні пояснення, скандал довго обговорювали як у медіа, так і в політичних колах.
Заробітки в Росії
Після 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі, багато українських артистів відмовилися від виступів у РФ. Данилку дорікали за бажання триматися нейтральної позиції, щоб й надалі заробляти на тамтешніх корпоративах.
Попри те, артист публічно заявляв, що відмовився від великих ("афішних") концертів у Росії.
Мовне питання
Андрій Данилко підкреслює, що підтримує українську мову й визнає її єдиною державною. Однак артист продовжує співати російськомовні пісні навіть після повномасштабного вторгнення.
Це часто стає приводом для обговорення. Ба більше, навіть втручання поліції та уповноваженого з питань захисту української мови.
"Зайчик" на Дні Незалежності
Виступ українських зірок на Дні Незалежності в центрі Києва 24 серпня 2020 року теж закінчився скандалом.
Предметом для обговорення став один із героїв постановки Вєрки Сердючки — хлопець у костюмі кролика з прапором України в руках. Він танцював на тлі плаката з українським захисником. Люди сприйняли це як пародію на державне свято.
Перепалка на Нацвідборі-2018
За свою кар’єру Данилко неодноразово опинявся в центрі шоубізнесових чвар. Його висловлювання про деяких колег, зокрема учасників Євробачення, викликали гучні дискусії.
Наприклад, під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2018, коли виступала TAYANNA, Андрій Данилко, бувши членом журі, засумнівався, чи співачка виконує пісню наживо. Щоб це з’ясувати, звукорежисер включив треки без вокалу, і під час цього виступу конкурсантка заспівала, аби довести: обману немає. У цей момент її менеджер підійшов до сцени й став голосно звинувачувати Данилка: "Андрій, як вам не соромно?". У відповідь той вигукнув нецензурну фразу: "Іди в п**ду!". Згодом член журі перепросив за різку фразу.
Попри все, Андрій Данилко залишається однією з найяскравіших постатей української сцени. Образ легендарної Вєрки Сердючки — це персонаж, що викликає сміх, суперечки, захват і несприйняття, але він уже давно вписаний в історію сучасної культури.
