Андрею Данилко — 52: в какие громкие скандалы влипала Верка Сердючка (фото, видео)

2 октября Андрей Данилко празднует свой день рождения. Артисту, который прославился благодаря образу эпатажной проводницы Верки Сердючки, исполняется 52 года.

Творчество Андрея Данилко давно стало символом украинской массовой культуры, соединив в себе иронию и сатиру. Однако вместе со славой на долю Верки Сердючки выпадало немало испытаний и скандалов. Фокус вспоминает самые громкие из них.

Скандал на Евровидении-2007

Самый большой международный скандал вокруг Данилко поднялся после его выступления на Евровидении-2007 в Хельсинки. Песня Dancing Lasha Tumbai завоевала второе место, но россияне услышали в припеве не бессмысленные слова, а политический лозунг — Russia goodbye ("Прощай, Россия").

Сам артист настаивал, что это лишь вымышленная фраза, которая не имеет никакого подтекста. Несмотря на официальные объяснения, скандал долго обсуждали как в медиа, так и в политических кругах.

Заработки в России

После 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, многие украинские артисты отказались от выступлений в РФ. Данилко упрекали в желании держаться нейтральной позиции, чтобы и дальше зарабатывать на тамошних корпоративах.

Позже артист публично заявлял, что отказался от больших ("афишных") концертов в России.

Вопрос языка

Андрей Данилко подчеркивает, что поддерживает украинский язык и признает его единственным государственным. Однако артист продолжает петь русскоязычные песни даже после полномасштабного вторжения.

Это часто становится поводом для обсуждения. Более того, даже вмешательство полиции и уполномоченного по вопросам защиты украинского языка.

"Зайчик" на Дне Независимости

Выступление украинских звезд на Дне Независимости в центре Киева 24 августа 2020 года тоже закончилось скандалом.

Парень в костюме кролика выступал с флагом Украины Фото: Facebook

Предметом для обсуждения стал один из героев постановки Верки Сердючки — парень в костюме кролика с флагом Украины в руках. Он танцевал на фоне плаката с украинским защитником. Люди восприняли это как пародию на государственный праздник.

Перепалка на Нацотборе-2018

За свою карьеру Данилко неоднократно оказывался в центре разборок в шоу-бизнесе. Его высказывания о некоторых коллегах, в частности участниках Евровидения, вызывали громкие дискуссии.

Например, во время финала Нацотбора на Евровидение-2018, когда выступала TAYANNA, Андрей Данилко, будучи членом жюри, усомнился, исполняет ли певица композицию вживую. Чтобы это выяснить, звукорежиссер включил треки без вокала, и во время этого выступления конкурсантка спела, чтобы доказать: обмана нет. В этот момент ее менеджер подошел к сцене и стал громко обвинять Данилко: "Андрей, как вам не стыдно?". В ответ тот выкрикнул нецензурную фразу: "Иди в п**ду!". Позже член жюри извинился за резкую фразу.

Несмотря на это, Андрей Данилко остается одной из самых ярких фигур украинской сцены. Образ легендарной Верки Сердючки — это персонаж, вызывающий смех, споры, восторг и неприятие, но он уже давно вписан в историю современной культуры.

