Российский актер Панин станцевал на сцене с Веркой Сердючкой: у россиян истерика (видео)

Актер "отжигал" с Адреем Данилко под "кричалку" про Путина. Выступление тут же осудили росСМИ, которые назвали произошедшее "антироссийской вакханалией".

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В соцсетях "разлетелось" видео, на котором во время благотворительного концерта Верки Сердючки российский актер Алексей Панин, известный своей проукраинской позицией, выбежал на сцену и станцевал вместе с артистом под антипутинский лозунг. Видео опубликовал российский телеграм-канал "Хуже не скажешь" 18 февраля.

Так, российский актер Панин выел на сцену в футболке с антироссйиской надписью и похвалил Данилко за то, что артист выступает несмотря на срыв голоса.

РосСМИ сразу же стали распространять новости об "антироссийской вакханалии".

Фото: Скриншот

Напомним, в ноябре прошлого года артист Андрей Данилко в Лондоне на аукционе RM Sotheby’s продал Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, принадлежавший вокалисту Queen Фредди Меркьюри. За автомобиль выручили $284 500. Средства пошли на благотворительность.

Ранее, в марте 2022 года российский актер Алексей Панин раскритиковал своих соотечественников и назвал их зомби. Также он высказался о будущем РФ и извинился перед украинцами за российскую агрессию.