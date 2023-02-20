Російський актор Панін станцював на сцені з Вєркою Сердючкою: у росіян істерика (відео)

Актор "запалював" із Адрієм Данилком під "кричалку" про Путіна. Виступ тут же засудили росЗМІ, які назвали те, що сталося, "антиросійською вакханалією".

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У соцмережах "розлетілося" відео, на якому під час благодійного концерту Вєрки Сердючки російський актор Олексій Панін, відомий своєю проукраїнською позицією, вибіг на сцену та станцював разом із артистом під антипутінське гасло. Відео опублікував російський телеграм-канал "Хуже не скажешь" 18 лютого.

Російський актор Панін вийшов на сцену у футболці з антиросійським написом і похвалив Данилка за те, що артист виступає попри зрив голосу.

РосЗМІ відразу ж почали розповсюджувати новини про "антиросійську вакханалію".

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у листопаді минулого року артист Андрій Данилко в Лондоні на аукціоні RM Sotheby's продав Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, який належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі. За автомобіль виручили $284 500. Кошти пішли на благодійність.

Раніш, у березні 2022 року, російський актор Олексій Панін розкритикував своїх співвітчизників і назвав їх зомбі. Також він висловився про майбутнє РФ і попросив вибачення перед українцями за російську агресію.