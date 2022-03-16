"Велика частина російського населення – зомбі": Панін вибачився перед українцями (відео)

Актор висловив надію, що якось РФ стане нормальною, цивілізованою країною, хоча йому складно в це вірити.

Російський актор Олексій Панін, який проживає за кордоном, розкритикував своїх співвітчизників і назвав їх зомбі. Також він висловився про майбутнє РФ і перепросив українців, про що свідчить його відео в Instagram.

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Артист зізнався, що нажив багато ворогів у соцмережах через свою позицію, але його це не хвилює.

"Заблоковані незалежні ЗМІ, все заборонено, Росія перетворюється на Північну Корею. Російський народ мені не шкода, кожен народ заслуговує на свій уряд. Навальний у в'язниці, Нємцов убитий, Політковська вбита. Всі, хто міг говорити, очолити опозицію та повести народ за собою, ізольовані, вбиті, знищені. Більшість російського населення – зомбі, велика частина людей у Росії боїться, хтось негідник, хтось мерзотник", — заявив Панін.

Артист сподівається, що одного разу злочинна влада в Кремлі впаде, і Росія нарешті зможе стати нормальною, цивілізованою, демократичною країною.

"Чесно кажучи, я слабо в це вірю — генетично рабський код дуже складно винищити. Дуже шкода Україну, вибачте", — підсумував шоумен.

Нагадаємо, проти дій російської влади щодо України виступила низка зірок у РФ. Серед таких і гуморист Максим Галкін, якому через свою позицію заборонили концерти у своїй країні.

На противагу критикам путінського режиму знайшлися й ті російські зірки, хто підтримує владу. Йдеться, зокрема, про Миколу Баскова, Івана Охлобистіна.