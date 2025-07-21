Итог языкового скандала с песнями Сердючки: организатора оштрафовали на 425 гривен

Директора комплекса Osocor Residence в Киеве, где Верка Сердючка пела песни на русском языке в начале лета, оштрафовали на 425 гривен.

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Об этом говорится в постановлении Бориспольского горрайонного суда от 11 июля. Отмечается, что 13 июня на концерте Андрей Данилко исполнил "около двух песен" на русском языке.

Ситуацию квалифицировали как нарушение Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора".

Протокол об административном правонарушении составили на директора Osocor Residence. Впрочем, на само судебное заседание тот не пришел.

Его признали виновным в нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций (ч.1 ст. 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Директору комплекса назначили 425 гривен штрафа. Кроме того, он должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

Верка Сердючка выступила на русском языке

В июне в сети начали распространяться видео с концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), который проходил в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни ("Ха-ра-шо" и "Дольче габана"). После этого в сети разгорелся скандал, а на тот момент еще языковой омбудсмен Тарас Кремень даже обратился в полицию.

Тем временем в команде Данилко отрицают, что тот выступал на русском. Там напомнили, что музыканту запретили въезд в РФ на 50 лет и он активно поддерживает украинских защитников.

А бывший языковой обмудсмен Тарас Креминь говорил, что закон не запрещает исполнение песен на других языках, в частности на русском, если речь идет о творчестве граждан Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Верка Сердючка выступила в Одессе со своими русскоязычными хитами после скандала с концертом в столице. Во время вечеринки на публику вынесли ванну с дорогим шампанским.