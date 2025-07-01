"Пир во время чумы": украинцев разгневала ванна с шампанским на концерте Сердючки

Верка Сердючка выступила в Одессе со своими русскоязычными хитами после скандала с концертом в Киеве. Во время вечеринки на публику вынесли ванну с шампанским Moët & Chandon.

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"В Ибице на концерте Сердючки кто-то заказал ванну МОЭТа. Есть догадки, сколько это стоит?" — спросил пользователь TikTok с ником vadymbialik, показав видео из Одессы.

Верка Сердючка выступила в Одессе

В этот момент Андрей Данилко исполнял песню "Трали-вали". А на вечеринке, судя по ролику, были сотни людей.

Пользователей сети возмутило громкое празднование во время войны:

"Мда... слов нет. Некоторые люди прямо в упор не хотят понимать что происходит вокруг".

"Пир во время чумы".

"а кто-то в этот момент умирает, а эти веселятся".

"Ребята не там воюют".

"Танцевать под песни на языке оккупанта? Иногда мне кажется, что мы заслужили эту войну".

"Ну это уже перебор".

"Сколько же та ванна стоит, страшно представить".

"Кто-то скачет, кто-то плачет... нет слов, как будто два разных мира".

"как будто и нет войны. И ракеты не мешают".

Отметим, что шампанское Moët & Chandon стоит по-разному в зависимости от платформы (в общем от нескольких тысяч за бутылку). А в комментариях предположили, что стоимость именно этой ванны оценивают в около 250 тысяч гривен.

Видео с выступлением Сердючки в Одессе набрало уже почти 470 тысяч просмотров в TikTok. Пока реакции Андрея Данилко на возмущение украинцев в соцсетях нет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андрей Данилко прокомментировал скандал относительно исполнения песен на русском языке и заявления языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Данилко не накажут за выступления на русском, потому что именно этот случай не нарушает закон.

Кроме того, Данилко в образе Верки Сердючки послал на пять букв своих хейтеров во время концерта в Одессе.