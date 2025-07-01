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Стиль жизни

"Пир во время чумы": украинцев разгневала ванна с шампанским на концерте Сердючки

на концерте Верки Сердючки вынесли ванну с дорогим шампанским
Верка Сердючка | Фото: v_serduchka/instagram

Верка Сердючка выступила в Одессе со своими русскоязычными хитами после скандала с концертом в Киеве. Во время вечеринки на публику вынесли ванну с шампанским Moët & Chandon.

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"В Ибице на концерте Сердючки кто-то заказал ванну МОЭТа. Есть догадки, сколько это стоит?" — спросил пользователь TikTok с ником vadymbialik, показав видео из Одессы.

Верка Сердючка выступила в Одессе

В этот момент Андрей Данилко исполнял песню "Трали-вали". А на вечеринке, судя по ролику, были сотни людей.

Пользователей сети возмутило громкое празднование во время войны:

  • "Мда... слов нет. Некоторые люди прямо в упор не хотят понимать что происходит вокруг".
  • "Пир во время чумы".
  • "а кто-то в этот момент умирает, а эти веселятся".
  • "Ребята не там воюют".
  • "Танцевать под песни на языке оккупанта? Иногда мне кажется, что мы заслужили эту войну".
  • "Ну это уже перебор".
  • "Сколько же та ванна стоит, страшно представить".
  • "Кто-то скачет, кто-то плачет... нет слов, как будто два разных мира".
  • "как будто и нет войны. И ракеты не мешают".

Отметим, что шампанское Moët & Chandon стоит по-разному в зависимости от платформы (в общем от нескольких тысяч за бутылку). А в комментариях предположили, что стоимость именно этой ванны оценивают в около 250 тысяч гривен.

Видео с выступлением Сердючки в Одессе набрало уже почти 470 тысяч просмотров в TikTok. Пока реакции Андрея Данилко на возмущение украинцев в соцсетях нет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Данилко в образе Верки Сердючки послал на пять букв своих хейтеров во время концерта в Одессе.