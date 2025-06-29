"Пусть идут...": Сердючка со сцены ответила критикам за песни на русском (видео)

В пятницу, 27 июня, в Одессе прошел концерт Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки послал на пять букв своих хейтеров.

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В социальных сетях распространяются кадры с концерта в Одессе, где Андрей Данилко своеобразно ответил на критику относительно исполнения песен на русском языке.

"Если не любят нас, то пусть идут в п...ду!" — спела Сердючка под свист, смех и аплодисменты зрителей.

Кроме того, в конце выступления Данилко снял свой фирменный головной убор в виде звезды и с использованием обсценной лексики загадал желание, чтобы закончилась война.

Сердючка пела на русском: детали

Отметим, что в июне в сети начали распространяться видео с концерта Верки Сердючки в Киеве, во время которого звучали русскоязычные песни. После чего языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился в полицию, подчеркивая, что им не место в украинской столице.

В команде Данилко отрицали, что певец выступал на русском. Там напомнили, что певцу запретили въезд в РФ на 50 лет, а он лично активно поддерживает украинскую армию.

Позже Креминь признал, что закон не запрещает исполнение песен на других языках, даже на русском, если речь идет о творчестве граждан нашего государства.

После информации, что Сердючку не накажут за исполнение песен на русском, певица Анастасия Приходько заявила, что возвращает весь свой русскоязычный репертуар, поскольку уполномоченный по защите государственного языка якобы лично разрешил ей это.