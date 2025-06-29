"Нехай ідуть...": Сердючка зі сцени відповіла критикам за пісні російською (відео)

У п'ятницю, 27 червня, в Одесі пройшов концерт Андрія Данилко, який в образі Вєрки Сердючки послав на п'ять літер своїх хейтерів.

Related video

Соціальними мережами ширяться кадри з концерту в Одесі, де Андрій Данилко своєрідно відповів на критику щодо виконання пісень російською мовою.

"Якщо не люблять нас, то нехай йдуть у п…ду!" — заспівала Сердючка під свист, сміх та аплодисменти глядачів.

Окрім того, наприкінці виступу Данилко зняв свій фірмовий головний убір у вигляді зірки та з використанням обсценної лексики загадав бажання, щоб закінчилася війна.

Сердючка співала російською: деталі

Зазначимо, що у червні в мережі почали ширитися відео з концерту Вєрки Сердючки у Києві, під час якого лунали російськомовні пісні. Після чого мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до поліції, наголошуючи, що їм не місце в українській столиці.

У команді Данилка заперечували, що співак виступав російською. Там нагадали, що співаку заборонили вʼїзд до РФ на 50 років, а він особисто активно підтримує українську армію.

Пізніше Кремінь визнав, що закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, навіть російською, якщо йдеться про творчість громадян нашої держави.

Після інформації, що Сердючку не покарають за виконання пісень російською, співачка Анастасія Приходько заявила, що повертає весь свій російськомовний репертуар, оскільки уповноважений з захисту державної мови нібито особисто дозволив їй це.