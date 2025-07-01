"Бенкет під час чуми": українців розгнівала ванна з шампанським на концерті Сердючки
Вєрка Сердючка виступила в Одесі зі своїми російськомовними хітами після скандалу з концертом у Києві. Під час вечірки на публіку винесли ванну з шампанським Moët & Chandon.
"В Ібіці на концерті Сердючки хтось замовив ванну МОЕТа. Є здогадки, скільки це коштує?" — запитав користувач TikTok з ніком vadymbialik, показавши відео з Одеси.
У цей момент Андрій Данилко виконував пісню "Тралі-валі". А на вечірці, судячи з ролика, були сотні людей.
Користувачів мережі обурило гучне святкування під час війни:
- "Мда… слів немає. Деякі люди прямо впритул не хочуть розуміти що відбувається навколо".
- "Бенкет під час чуми".
- "а хтось в цей момент помирає, а ці веселяться".
- "Хлопці не там воюють".
- "Танцювати під пісні на мові акупанта? Інколи мені здається, що ми заслужили цю війну".
- "Ну це вже перебор".
- "скільки ж та ванна коштує, страшно уявити".
- "Хтось скаче, хтось плаче … немає слів, наче два різних світи".
- "наче і немає війни. І ракети не мішають".
Зазначимо, що шампанське Moët & Chandon коштує по-різному залежно від платформи (загалом від кількох тисяч за пляшку). А в коментарях припустили, що вартість саме цієї ванни оцінюють в близько 250 тисяч гривень.
Відео з виступом Сердючки в Одесі набрало вже майже 470 тисяч переглядів у TіkTok. Наразі реакції Андрія Данилка на обурення українців у соцмережах немає.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Андрій Данилко прокоментував скандал щодо виконання пісень російською мовою та заяви мовного омбудсмена Тараса Креміня.
- Данилка не покарають за виступи російською, бо саме цей випадок не порушує закон.
Крім того, Данилко в образі Вєрки Сердючки послав на п'ять літер своїх хейтерів під час концерту в Одесі.