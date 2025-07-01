"Бенкет під час чуми": українців розгнівала ванна з шампанським на концерті Сердючки

Вєрка Сердючка виступила в Одесі зі своїми російськомовними хітами після скандалу з концертом у Києві. Під час вечірки на публіку винесли ванну з шампанським Moët & Chandon.

Related video

"В Ібіці на концерті Сердючки хтось замовив ванну МОЕТа. Є здогадки, скільки це коштує?" — запитав користувач TikTok з ніком vadymbialik, показавши відео з Одеси.

Вєрка Сердючка виступила в Одесі

У цей момент Андрій Данилко виконував пісню "Тралі-валі". А на вечірці, судячи з ролика, були сотні людей.

Користувачів мережі обурило гучне святкування під час війни:

"Мда… слів немає. Деякі люди прямо впритул не хочуть розуміти що відбувається навколо".

"Бенкет під час чуми".

"а хтось в цей момент помирає, а ці веселяться".

"Хлопці не там воюють".

"Танцювати під пісні на мові акупанта? Інколи мені здається, що ми заслужили цю війну".

"Ну це вже перебор".

"скільки ж та ванна коштує, страшно уявити".

"Хтось скаче, хтось плаче … немає слів, наче два різних світи".

"наче і немає війни. І ракети не мішають".

Зазначимо, що шампанське Moët & Chandon коштує по-різному залежно від платформи (загалом від кількох тисяч за пляшку). А в коментарях припустили, що вартість саме цієї ванни оцінюють в близько 250 тисяч гривень.

Відео з виступом Сердючки в Одесі набрало вже майже 470 тисяч переглядів у TіkTok. Наразі реакції Андрія Данилка на обурення українців у соцмережах немає.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Андрій Данилко прокоментував скандал щодо виконання пісень російською мовою та заяви мовного омбудсмена Тараса Креміня.

Данилка не покарають за виступи російською, бо саме цей випадок не порушує закон.

Крім того, Данилко в образі Вєрки Сердючки послав на п'ять літер своїх хейтерів під час концерту в Одесі.