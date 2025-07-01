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Стиль життя

"Бенкет під час чуми": українців розгнівала ванна з шампанським на концерті Сердючки

на концерті Вєрки Сердючки винесли ванну з дорогим шампанським
Вєрка Сердючка | Фото: v_serduchka/instagram

Вєрка Сердючка виступила в Одесі зі своїми російськомовними хітами після скандалу з концертом у Києві. Під час вечірки на публіку винесли ванну з шампанським Moët & Chandon.

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"В Ібіці на концерті Сердючки хтось замовив ванну МОЕТа. Є здогадки, скільки це коштує?" — запитав користувач TikTok з ніком vadymbialik, показавши відео з Одеси.

Вєрка Сердючка виступила в Одесі

У цей момент Андрій Данилко виконував пісню "Тралі-валі". А на вечірці, судячи з ролика, були сотні людей.

Користувачів мережі обурило гучне святкування під час війни:

  • "Мда… слів немає. Деякі люди прямо впритул не хочуть розуміти що відбувається навколо".
  • "Бенкет під час чуми".
  • "а хтось в цей момент помирає, а ці веселяться".
  • "Хлопці не там воюють".
  • "Танцювати під пісні на мові акупанта? Інколи мені здається, що ми заслужили цю війну".
  • "Ну це вже перебор".
  • "скільки ж та ванна коштує, страшно уявити".
  • "Хтось скаче, хтось плаче … немає слів, наче два різних світи".
  • "наче і немає війни. І ракети не мішають".

Зазначимо, що шампанське Moët & Chandon коштує по-різному залежно від платформи (загалом від кількох тисяч за пляшку). А в коментарях припустили, що вартість саме цієї ванни оцінюють в близько 250 тисяч гривень.

Відео з виступом Сердючки в Одесі набрало вже майже 470 тисяч переглядів у TіkTok. Наразі реакції Андрія Данилка на обурення українців у соцмережах немає.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Данилко в образі Вєрки Сердючки послав на п'ять літер своїх хейтерів під час концерту в Одесі.