"Можеш ховатись за морем і лісом": Вєрка Сердючка відповіла мовному омбудсмену (відео)

Український артист Андрій Данилко, який грає Вєрку Сердючку, прокоментував скандал щодо виконання пісень російською мовою та заяви мовного омбудсмена Тараса Креміня про те, що за законом Сердючку не можуть за це покарати.

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Відповідну заяву Вєрка Сердючка зробила під час концерту в Одесі, пише ТСН.

"Для наших омбудсменів: мене два дні так "пісочили", що забули про війну Ізраїля з Іраном", — сказала Сердючка.

А одразу після цього артистка презентувала нову україномовну пісню "Київ-Одеса" та заспівала рядки з неї:

"Ти можеш ховатись за морем і лісом, можеш навіть лягти на дно. Мчиться поїзд Київ-Одеса. І я знайду тебе все одно".

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько на тлі мовного скандалу з Вєркою Сердючкою заявила, що повертає весь російськомовний репертуар.

27 червня Тарас Кремінь відреагував на скандал з російськомовним виступом Вєрки Сердючки в Києві та заявив, що закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, зокрема російською, якщо йдеться про творчість громадян України.