"Можешь прятаться за морем и лесом": Верка Сердючка ответила языковому омбудсмену (видео)

Украинский артист Андрей Данилко, который играет Верку Сердючку, прокомментировал скандал относительно исполнения песен на русском языке и заявления языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что по закону Сердючку не могут за это наказать.

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Соответствующее заявление Верка Сердючка сделала во время концерта в Одессе, пишет ТСН.

"Для наших омбудсменов: меня два дня так "песочили", что забыли о войне Израиля с Ираном", — сказала Сердючка.

А сразу после этого артистка презентовала новую украиноязычную песню "Киев-Одесса" и спела строки из нее:

"Ты можешь прятаться за морем и лесом, можешь даже лечь на дно. Мчится поезд Киев-Одесса. И я найду тебя все равно".

Напомним, певица Анастасия Приходько на фоне языкового скандала с Веркой Сердючкой заявила, что возвращает весь русскоязычный репертуар.

27 июня Тарас Креминь отреагировал на скандал с русскоязычным выступлением Верки Сердючки в Киеве и заявил, что закон не запрещает исполнение песен на других языках, в том числе на русском, если речь идет о творчестве граждан Украины.