Елена Тополя раскритиковала Сердючку за русский и вспомнила, как ее переманивали в РФ

Украинская певица Алена Тополя высказалась о недавнем скандальном концерте на русском языке Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.

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Артистка не понимает поведение коллеги по сцене во время полномасштабной войны в Украине. Елена уже давно не исполняет свои песни на русском языке, рассказала она в интервью Мирославе Мандзюк.

"Почему? Для чего? Может там есть определенная стратегия? Я вообще с 2014 года перестала писать на русском. Все песни, которые были до этого написаны, я там какой-то период исполняла, но я перестала и это исполнять. Я бы не смогла так. Я вообще не смогла бы, даже за большие деньги так сделать, честно", — отметила Тополя.

Звезда сцены также добавила, что ее бывший продюсер Вадим Лисица когда-то предлагал поехать в РФ, развивать карьеру и поселиться там. Тогда Елена ответила на предложение резко: "Даже за миллиард долларов я туда не поеду! Во-первых, ты если хочешь остаться там, а он уже год проработал там, ты хоть мне скажи, чтобы я искала продюсера тогда, потому что я не собираюсь. У тебя неделя подумать". И он вернулся туда. А для меня это очень осознанное решение, которое было всегда".

Для Елены еще с детства Россия воспринималась как сплошное зло.

Верка Сердючка выступила на русском языке

В июне в сети начали распространяться видео с концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко) в Киеве, во время которого звучали русскоязычные песни ("Ха-ра-шо" и "Дольче габана"). После этого разгорелся скандал, а уже бывший языковой омбудсмен обратился в полицию. Впоследствии Тарас Кремень объяснил, что Сердючка не получит наказания за это, ведь не нарушила закон как гражданин Украины.

Тем временем в команде артиста отрицают, что тот выступал на русском. Там напомнили, что Данилко запретили въезд в РФ на 50 лет и он активно поддерживает Силы обороны Украины.

Отметим, что Елена Тополя после начала войны РФ против Украины переводила свои русскоязычные хиты. Например, "Точка на карте" стала "Каштаном". Украинизировались также "Феромоны".

Тополя спела "Феромоны" на украинском языке

Напомним, Фокус ранее писал, что:

"Мама" Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь отреагировала на скандал с выступлением на русском в Киеве.

Ирина Билык советует Данилко не агрессировать по поводу замечаний относительно своих русскоязычных песен, а попробовать перевести хотя бы одну.

Кроме того, Верка Сердючка выступила в Одессе со своими русскоязычными хитами после скандала с концертом в столице. Во время вечеринки на публику вынесли ванну с шампанским Moët & Chandon.