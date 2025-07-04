Олена Тополя розкритикувала Сердючку за російську й згадала, як її переманювали у РФ

Українська співачка Олена Тополя висловилася про нещодавній скандальний концерт російською мовою Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Related video

Артистка не розуміє поведінку колеги по сцені під час повномасштабної війни в Україні. Олена вже давно не виконує свої пісні російською мовою, розповіла вона в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

"Чому? Для чого? Може там є певна стратегія? Я взагалі з 2014 року перестала писати російською. Всі пісні, які були до цього написані, я там якийсь період виконувала, але я перестала і це виконувати. Я би не змогла так. Я взагалі не змогла би, навіть за великі гроші так зробити, чесно", — зазначила Тополя.

Зірка сцени також додала, що її колишній продюсер Вадим Лисиця колись пропонував поїхати в РФ, розвивати кар'єру та оселитися там. Тоді Олена відповіла на пропозицію різко: "Навіть за мільярд доларів я туди не поїду! По-перше, ти якщо хочеш лишитися там, а він уже рік пропрацював там, ти хоч мені скажи, щоб я шукала продюсера тоді, бо я не збираюсь. У тебе тиждень подумати". І він повернувся туди. А для мене це дуже усвідомлене рішення, яке було завжди".

Для Олени ще з дитинства Росія сприймалася як суцільне зло.

Вєрка Сердючка виступила російською

У червні в мережі почали ширитися відео з концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) в Києві, під час якого лунали російськомовні пісні ("Ха-ра-шо" та "Дольче габана"). Після цього розгорівся скандал, а вже колишній мовний омбудсмен звернувся до поліції. Згодом Тарас Кремінь пояснив, що Сердючка не отримає покарання за це, адже не порушила закон як громадянин України.

Тим часом у команді артиста заперечили, що той виступав російською. Там нагадали, що Данилку заборонили вʼїзд до РФ на 50 років і він активно підтримує Сили оборони України.

Зазначимо, що Олена Тополя після початку війни РФ проти України перекладала свої російськомовні хіти. Наприклад, "Точка на карте" стала "Каштаном". Українізувалися також "Феромони".

Тополя заспівала "Феромони" українською

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

"Мама" Вєрки Сердючки, акторка Інна Білоконь відреагувала на скандал з виступом російською в Києві.

Ірина Білик радить Данилку не агресувати з приводу зауважень щодо своїх російськомовних пісень, а спробувати перекласти хоча б одну.

Крім того, Вєрка Сердючка виступила в Одесі зі своїми російськомовними хітами після скандалу з концертом у столиці. Під час вечірки на публіку винесли ванну з шампанським Moët & Chandon.