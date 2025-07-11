"У него нет мозгов": Кондратюк жестко прошелся по Верке Сердючке (видео)

Украинский продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о решении Андрея Данилко продолжить выступать на русском в Украине, несмотря на общественный резонанс. Шоумен считает, что Верке Сердючке "надо что-то трагичнее", чтобы переосмыслить важность языка.

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"Должно дойти до человека. Почему с 14-го года не до всех дошло, что на России нужно поставить большой крест? Потому что не у всех есть мозги", — сказал Кондратюк в интервью "Слей Шоу".

Игорь Кодратюк раскритиковал Верку Сердючку

Продюсер подчеркнул, что с этим ничего не нужно делать.

"Умножать на ноль Верку Сердючку с ее русскоязычным репертуаром. Она популярна, потому что он талантливый парень. Я никогда не ходил на его концерты, хотя я его уважаю, считаю гениальным артистом. Он себя этим, что он сделал, приравнял себя к нацменьшинству. То есть Андрей Данилко, который считает себя украинцем, он там хвастается, что ему на 50 лет запретили въезд (в Россию, — Ред.). Он такое интеллектуальное нацменьшинство, потому что статья 10 Конституции это позволяет делать. Ему до д**ы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных только за то, что они на языке разговаривают. А ему это до д**ы. Это означает, что у него нет мозгов", — сказал Кондратюк.

Шоумен отметил, что перевести песню "Дольче Габана" довольно легко, ведь в припеве она практически исполняется на украинском. Более того, и другие хиты Сердючки уже можно было бы перевести, а публике в целом все равно, какой язык звучит в знакомых композициях.

"Не все талантливые люди умны... На каком языке Lasha Tumbai? Ни на каком. Это тупой принцип Андрея Данилко. Я же тебе говорю, немножко мозгов бы ему талантливому добавить", — заявил Кондратюк.

В частности, продюсер отметил, что он категоричен в вопросе языка.

"С 14-го года здесь у меня однозначная позиция. Не существует никакой палитры. Россия так сделала. Не существует палитры. Это черно-белая ситуация. Ты либо понимаешь, либо не понимаешь. Он еще не понял. С 14-го года прошло всего-навсего 11 лет. Для него надо больше. Для него надо что-то влиятельнее, что-то трагичнее, чтобы больше убили, чтобы Полтаву оккупировали русские. Может, до него дойдет. А может, и нет", — сказал ведущий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя высказалась о недавнем скандальном концерте на русском языке Андрея Данилко.

Верка Сердючка выступила в Одессе со своими русскоязычными хитами после скандала с концертом в Киеве. Во время вечеринки на публику вынесли ванну с дорогим шампанским Moët & Chandon.

Кроме того, Ирина Билык советует Данилко не агрессировать по поводу замечаний относительно своих русскоязычных песен, а попробовать перевести хотя бы одну.