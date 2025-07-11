"В нього немає мізків": Кондратюк жорстко пройшовся по Вєрці Сердючці (відео)

Український продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про рішення Андрія Данилка продовжити виступати російською в Україні, попри суспільний резонанс. Шоумен вважає, що Вєрці Сердючці "треба щось трагічніше", аби переосмислити важливість мови.

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"Повинно дійти до людини. Чому з 14-го року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно поставити великий хрест? Тому що не у всіх є мізки", — сказав Кондратюк в інтервʼю "Слей Шоу".

Ігор Кодратюк розкритикував Вєрку Сердючку

Продюсер наголосив, що з цим нічого не потрібно робити.

"Множити на нуль Вєрку Сердючку з її російськомовним репертуаром. Вона популярна, тому що він талановитий хлопець. Я ніколи не ходив на його концерти, хоча я його поважаю, вважаю геніальним артистом. Він себе оцим, що він зробив, прирівняв себе до нацменшини. Тобто Андрій Данилко, який вважає себе українцем, він там хизується, що йому на 50 років заборонили вʼїзд (до Росії, — Ред.). Він така інтелектуальна нацменшина, бо стаття 10 Конституції це дозволяє робити. Йому до д**и, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених тільки за те, що вони мовою розмовляють. А йому це до д**и. Це означає, що в нього немає мізків", — сказав Кондратюк.

Шоумен зазначив, що перекласти пісню "Дольче Габана" доволі легко, адже в приспіві вона практично виконується українською. Ба більше, й інші хіти Сердючки вже можна було б перекласти, а публіці загалом все одно, яка мова звучить у знайомих композиціях.

"Не всі талановиті люди розумні… Якою мовою Lasha Tumbai? Ніякою. Це тупий принцип Андрія Данилка. Я ж тобі кажу, трошки мізків би йому талановитому додати", — заявив Кондратюк.

Зокрема, продюсер наголосив, що він категоричний у питанні мови.

"З 14-го року тут в мене однозначна позиція. Не існує ніякої палітри. Росія так зробила. Не існує палітри. Це чорно-біла ситуація. Ти або розумієш, або не розумієш. Він ще не зрозумів. З 14-го року пройшло всього-на-всього 11 років. Для нього треба більше. Для нього треба щось впливовіше, щось трагічніше, щоб більше вбили, щоб Полтаву окупувати росіяни. Може, до нього дійде. А може, і ні", — сказав ведучий.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя висловилася про нещодавній скандальний концерт російською мовою Андрія Данилка.

Вєрка Сердючка виступила в Одесі зі своїми російськомовними хітами після скандалу з концертом у Києві. Під час вечірки на публіку винесли ванну з дорогим шампанським Moët & Chandon.

Крім того, Ірина Білик радить Данилку не агресувати з приводу зауважень щодо своїх російськомовних пісень, а спробувати перекласти хоча б одну.