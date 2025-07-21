Підсумок мовного скандалу з піснями Сердючки: організатора оштрафували на 425 гривень

Директора відпочинкового комплексу Osocor Residence у Києві, де Вєрка Сердючка співала пісні російською мовою на початку літа, оштрафували на 425 гривень.

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Про це йдеться в постанові Бориспільського міськрайонного суду від 11 липня. Зазначається, що 13 червня на концерті Андрій Данилко виконав "близько двох пісень" російською мовою.

Ситуацію кваліфікували як порушення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".

Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора Osocor Residence. Втім, на саме судове засідання той не прийшов.

Його визнали винним у порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ч.1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Директору комплексу призначили 425 гривень штрафу. Крім того, він повинен сплатити 605 гривень судового збору.

Вєрка Сердючка виступила російською

У червні в мережі почали ширитися відео з концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), який відбувався в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні ("Ха-ра-шо" та "Дольче габана"). Після цього в мережі розгорівся скандал, а на той момент ще мовний омбудсмен Тарас Кремінь навіть звернувся до поліції.

Тим часом у команді Данилка заперечили, що той виступав російською. Там нагадали, що музиканту заборонили вʼїзд до РФ на 50 років і він активно підтримує українських захисників.

А колишній мовний обмудсмен Тарас Кремінь говорив, що закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, зокрема російською, якщо йдеться про творчість громадян України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Вєрка Сердючка виступила в Одесі зі своїми російськомовними хітами після скандалу з концертом у столиці. Під час вечірки на публіку винесли ванну з дорогим шампанським.