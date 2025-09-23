Ведмедик з понад 10 тисяч троянд: в мережі критикують букет за понад півмільйона гривень

Студія флористки та блогерки Насті Скальницької створила надзвичайно пишний букет у вигляді ведмедика, який налічує 10 190 троянду. Українців обурила вартість букета, що становить 536 тисяч гривень.

Спочатку з'явилось відео з незвичайним замовленням, яке виконала флористична студія Скальницької: велетенський ведмідь з троянд, вартість якого 536 тисяч гривень, нібито замовив невідомий для своєї дами серця.

Дописувачів обурило те, що такі кошти на квіті витрачаються під час війни. Коментатори стверджували, що ці гроші краще було витратити на підтримку Збройних сил України.

Згодом телеграм-канал Insider UA оприлюднив непідтверджену інформацію про те, що замовником букета нібито є народний депутат від фракції "Слуга Народу" Артем Дубнов.

Водночас у сторіз вийшла власниця бренду одягу DaLee Даніела, яка прямим текстом заявила, що коментаторам потрібно "завалити жало" і просто поставити лайк букету-ведмедю.

У скандал навіть втрутилась телеведуча Ольга Фреймут. Вона закликала дівчат навчитися відмовлятися від подарунків, якщо "презент недоречний". За словами ведучої, можна відправити записку чи повідомлення та пояснити свою відмову від подарунка, але без деталей.

"І не пояснювати чому: "бо це вульгарно", "бо після такої "копиці троянд доведеться віддатися, а ви мені навіть не подобаєтеся ", "бо моя квартира замаленька для цього бамбетля". Дівчата, бажаю всім кавалерів, які вміють дарувати квіти, схожі на вас. І ще, вмійте казати "ні" — часто воно сексуальніше за вимушене "так", — написала Фреймут.

Сама Скальницька спростувала інформацію про те, що замовником букета є нардеп Дубнов.

"Можу сказати, що інформація фейк! Ми не можемо розголошувати не одного нашого замовника, але точно скажу, що інформація щодо замовника є неправдою!", — написала Скальницька під постом Фреймут

Зрештою зʼясувалось, що Данієла зробила подарунок собі сама, а до нардепа не має жодного стосунку.

