Скандал у Херсоні: колишня вебкам-модель постачатиме антидронові сітки за 6,3 млн грн

Херсонська обласна військова адміністрація відзвітувала про виконання третини запланованих робіт з облаштування антидронових сіток на автошляхах області. Вартість цих проєктів сягає мільйонів гривень, а серед постачальників виявилася підприємниця, яка у минулому фігурувала у кримінальному провадженні за виготовлення та збут "дорослої" продукції.

За інформацією херсонського видання "МОСТ", 17 вересня на порталі Prozorro оприлюднили дані про закупівлю 317 240 квадратних метрів антидронових сіток на суму 6,3 млн грн. Договір уклав Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА, який очолює Євген Пісоцький. Підрядницею стала підприємиця з Луцька Наталія Борщевич, яка зареєструвалася як фізична особа-підприємець лише наприкінці липня 2025 року, тобто за місяць до укладання угоди.

Після підписання контракту Борщевич зареєструвала на себе вантажівку ЗІЛ-ММЗ 1991 року випуску. Як вона сама пояснила, транспортний засіб потрібен їй для доставлення сіток з Луцька до Херсона.

Журналісти з’ясували, що до початку підприємницької діяльності жінка мала доволі суперечливе минуле. У 2020 році щодо неї було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України, яка стосується виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. У матеріалах Луцького міськрайонного суду йдеться, що Борщевич у відеочаті демонструвала "дорослі" сцени та працювала як вебкам-модель.

Після відкриття справи вона уклала угоду про визнання вини, однак пізніше подала прохання не затверджувати її, мотивуючи це тим, що не до кінця усвідомлювала значення та наслідки такого рішення. З квітня 2022 року в цій справі не з’являлося нових матеріалів. У відкритому доступі досі можна знайти фото відвертого характеру за її участю.

Що сказала Наталія Борщевич про угоди з ХОДА та своє минуле

Згодом журналісти "МОСТу" зателефонували Борщевич, аби підтвердити її причетність до постачання сіток. Під час розмови вона погодилася, що займається цим бізнесом і дійсно купила вантажівку для перевезення. Водночас вона спершу не змогла пригадати, чи були щодо неї кримінальні провадження, проте згодом визнала: "Його якось закрили бистро, а далі – я нічого не знаю. Я нікуди не ходжу. Я не в курсі".

На уточнювальні питання про зміст провадження Борщевич відповіла, що "цим не займалася", а правоохоронці "припустилися помилки в базах". Вона також заявила, що не знає, де саме виготовляють сітки, які вона продає, а кому конкретно пропонувала свої послуги у Херсонській адміністрації – розкривати відмовилася: "Хай це буде таємницею".

Окрім договору з Борщевич, 12 вересня департамент ХОДА уклав ще два контракти на постачання антидронових сіток. Один на суму 9,5 млн грн підписали з херсонським підприємцем Миколою Роздорожнюком, який раніше постачав габіони та виконував ремонтні роботи для бюджетних установ. Інший контракт вартістю майже 1,5 млн грн уклали з Андрієм Романюком з Херсона, який також має досвід у забезпеченні області будівельними матеріалами.

Журналісти наголошують, що на відміну від Наталії Борщевич, Роздорожнюк і Романюк у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі ст. 301 КК України, не фігурували.

