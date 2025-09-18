Проживає з родиною у Мюнхені: журналісти УП встановили, де ховається ексзаступник Єрмака (відео)

Колишній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який залишив посаду торік через загрозу санкцій США та розслідування НАБУ і САП, нині мешкає у передмісті Мюнхена і продовжує бути членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". У липні 2025 року німецькі правоохоронці провели обшук у його будинку за запитом українських детективів у справі про виплати сотень мільйонів гривень компаніям його брата за електроенергію з окупованих територій.

За інформацією "Української правди", у вересні 2024 року Ростислав Шурма несподівано подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента, де відповідав за економічний і енергетичний напрям. У політичних та бізнесових колах припускали, що причиною стали консультації щодо можливого введення проти нього персональних санкцій Сполученими Штатами. Йшлося про звинувачення у надмірному, а подекуди неконституційному впливі на ключові галузі української економіки.

Паралельно НАБУ та САП продовжили розслідування щодо виплат державних коштів компаніям, пов’язаним з родиною Шурми. Матеріал Bihus.Info встановив, що сонячні електростанції, співвласником яких був його брат Олег, отримували компенсації за "зеленим тарифом", навіть залишаючись на територіях, окупованих російськими військами. За даними журналістів, лише з липня 2022-го по липень 2023-го держава перерахувала цим компаніям понад 320 мільйонів гривень.

Де проживає Ростислав Шурма

Після відставки Шурма виїхав до Німеччини. У своїй декларації за 2022 рік він зазначав, що його родина орендує маєток у Баварії. Як з’ясували журналісти, йдеться про будинок у містечку Штарнберг під Мюнхеном, розташованому на мальовничому озері. Саме там нині проживає його дружина з дітьми.

Район, де проживає Ростислав Шурма з родиною

Діти Шурми навчаються в престижній Munich International School. Зокрема, його донька брала участь у шкільному благодійному проєкті, продаючи солодощі, щоб зібрати кошти на облаштування бомбосховищ у школах Запорізької області. Попри те, що відео з цієї акції було викладене у відкритий доступ, журналісти закрили обличчя дівчинки з етичних міркувань.

Сам ексчиновник у Німеччині веде закритий спосіб життя, проте, за даними співрозмовників УП, активно подорожує Європою у бізнесових та політичних справах. Його неодноразово помічали в різних країнах, а впізнати у передмісті Мюнхена вдалося завдяки автівці з українськими номерами, на якій він приїздив до супермаркетів на закупи. Пізніше він почав пересуватись вже на машині з німецькою реєстрацією.

Журналісти "УП" помітили Ростислава Шурму в Німеччині

Брат Шурми Олег мешкає у Відні, де веде ще більш непублічний спосіб життя. Його вдалося зафіксувати лише після тривалих пошуків: чоловік намагається уникати уваги, рідко з’являється вдома, носить бейсболку й відростив бороду. За даними журналістів, саме Австрія часто стає прихистком для українських бізнесменів та політиків, які фігурують у справах про корупцію, оскільки ця країна зазвичай не видає підозрюваних.

Журналісти "УП" помітили Олега Шурму у Відні
Будинок Олега Шурми у Відні

Розслідування НАБУ та обшуки у Німеччині

Ключовим моментом у справі став липень 2025 року. Як повідомляють джерела, 15 липня детективи НАБУ разом із німецькими правоохоронцями провели обшук у будинку Шурми поблизу Мюнхена та вилучили його телефон. Наразі він через адвокатів намагається переконати місцеві органи влади, що розслідування проти нього має політичне підґрунтя, а тому результати обшуків не повинні передаватися українським колегам.

Попри ці обставини, Шурма й надалі зберігає формальний вплив в Україні: він залишається представником держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України". Засідання ради відбуваються дистанційно, і це дозволяє йому брати в них участь із-за кордону.

У коментарі "Українській правді" сам Шурма наголосив, що повністю співпрацює з німецькими правоохоронцями та добровільно передав усі електронні пристрої разом із паролями доступу. Він також заявив, що не має жодного статусу у кримінальних справах в Україні, а компанії його брата діють у межах закону. За словами ексчиновника, він залишив Україну після початку повномасштабного вторгнення, аби його діти могли навчатися у Німеччині, а сам він мав можливість провести час із родиною.

Нагадаємо, що через тиждень після обшуків у будинку Ростислава Шурми президент Володимир Зеленський публічно розкритикував НАБУ і САП та підписав закон, який обмежив незалежність цих органів.

