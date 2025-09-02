НАБУ і САП викрили на корупції високопосадовця СБУ: у відомстві назвали це помстою

НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації високопосадовця СБУ Іллю Вітюка. За даними слідства, він пов'язаний з особою, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила 2 вересня, що підозрюваний належить до вищого офіцерського складу Служби безпеки України. Слідчі встановили, що в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 млн грн і оформив її на члена родини, однак у договорі було вказано вартість 12,8 млн грн.

Член сім'ї підозрюваного обґрунтував походження коштів тим, що нібито заробив їх як фізична особа-підприємець, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.

Слідство з'ясувало, що на рахунки родича підозрюваного справді надходили кошти за надання таких послуг, але їх перераховувала особа, що підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також частина грошей надійшла від компаній, що контролюються цією особою.

"Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", — повідомили в САП.

Справа кваліфікується за статтею 368-5 (незаконне збагачення) та частиною 2 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ назвали підозру від НАБУ і САП помстою

В НАБУ і САП не називають імені підозрюваного, проте в Службі безпеки України відреагували на повідомлення про викриття високопосадовця та зазначили, що підозру оголошено бригадному генералу Іллі Вітюку.

"СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року", — прокоментували новину у відомстві.

В Службі безпеки нагадали, що нещодавно викрили на торгівлі з РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника бюро затримали за підозрою у державній зраді та передачі інформації до країни-агресорки.

"На переконання СБУ, оголошення підозри Іллі Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів", — заявила пресслужба відомства.

В СБУ стверджують, що підозру оголошено лише за півтора роки після відкриття кримінального провадження, бо НАБУ і САП не змогли зібрати переконливі докази незаконного збагачення Вітюка, експертизи спростовують купівлю квартири за заниженою ціною та підтверджують, що житло для родини було придбане на законні та задекларовані доходи дружини генерала від підприємницької діяльності.

Також в СБУ розповіли, що під керівництвом Іллі Вітюка було відбито тисячі російських кібератак, створено бойовий підрозділ на основі департаменту кібербезпеки та реалізовано низку інновацій, а на початку повномасштабного вторгнення він очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від росіян. Крім того, за словами пресслужби СБУ, Вітюк був у складі оперативно-бойових груп у ротаціях в Сумській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській і Донецькій областях, а також брав участь у Курській операції.

Що відомо про ексголову кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" 4 квітня 2024 року опублікували розслідування, в якому розповіли, що родина голови кібербезпеки СБУ володіє нерухомістю у Києві на $25,5 млн. Зокрема згадували, що дружина посадовця Юлія у грудні 2023 року купила квартиру площею 195 квадратних метрів за понад 20 мільйонів гривень, та в декларації була вказана вартість 12,8 мільйона. При цьому розслідувачі зазначали, що річна зарплата Вітюка становить 1,8 мільйона гривень.

В Офісі генпрокурора 19 квітня підтвердили журналістам "Слідство.Інфо", що Ілля Вітюк у 2014 році знімав розстріл протестувальників на Майдані з боку "Беркута".

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з СБУ після низки скандалів 1 травня 2024 року.