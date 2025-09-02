НАБУ и САП уличили в коррупции высокопоставленного чиновника СБУ: в ведомстве назвали это местью

НАБУ и САП уличили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации высокопоставленного чиновника СБУ Илью Витюка. По данным следствия, он связан с лицом, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзализныця".

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила 2 сентября, что подозреваемый относится к высшему офицерскому составу Службы безопасности Украины. Следователи установили, что в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи, однако в договоре была указана стоимость 12,8 млн грн.

Член семьи подозреваемого обосновал происхождение средств тем, что якобы заработал их как физическое лицо-предприниматель, предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

Следствие выяснило, что на счета родственника подозреваемого действительно поступали средства за предоставление таких услуг, но их перечисляло лицо, подозреваемое в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также часть денег поступила от компаний, контролируемых этим лицом.

"Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн", — сообщили в САП.

Дело квалифицируется по статье 368-5 (незаконное обогащение) и части 2 статьи 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ назвали подозрение от НАБУ и САП местью

В НАБУ и САП не называют имени подозреваемого, однако в Службе безопасности Украины отреагировали на сообщение о разоблачении чиновника и отметили, что подозрение объявлено бригадному генералу Илье Витюку.

"СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года", — прокомментировали новость в ведомстве.

В Службе безопасности напомнили, что недавно разоблачили на торговле с РФ одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника бюро задержали по подозрению в государственной измене и передаче информации в страну-агрессора.

"По убеждению СБУ, объявление подозрения Илье Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений", — заявила пресс-служба ведомства.

В СБУ утверждают, что подозрение объявлено только через полтора года после открытия уголовного производства, потому что НАБУ и САП не смогли собрать убедительные доказательства незаконного обогащения Витюка, экспертизы опровергают покупку квартиры по заниженной цене и подтверждают, что жилье для семьи было приобретено на законные и задекларированные доходы жены генерала от предпринимательской деятельности.

Также в СБУ рассказали, что под руководством Ильи Витюка были отражены тысячи российских кибератак, создано боевое подразделение на основе департамента кибербезопасности и реализован ряд инноваций, а в начале полномасштабного вторжения он возглавил одну из оперативно-боевых групп, которая занималась освобождением Киевской области от россиян. Кроме того, по словам пресс-службы СБУ, Витюк был в составе оперативно-боевых групп в ротациях в Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областях, а также участвовал в Курской операции.

Что известно об экс-главе кибербезопасности СБУ Илье Витюке

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" 4 апреля 2024 года опубликовали расследование, в котором рассказали, что семья главы кибербезопасности СБУ владеет недвижимостью в Киеве на $25,5 млн. В частности упоминали, что жена чиновника Юлия в декабре 2023 года купила квартиру площадью 195 квадратных метров за более чем 20 миллионов гривен, и в декларации была указана стоимость 12,8 миллиона. При этом расследователи отмечали, что годовая зарплата Витюка составляет 1,8 миллиона гривен.

В Офисе генпрокурора 19 апреля подтвердили журналистам "Слідство.Інфо", что Илья Витюк в 2014 году снимал расстрел протестующих на Майдане со стороны "Беркута".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка из СБУ после ряда скандалов 1 мая 2024 года.