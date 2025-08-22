Новые доказательства по делу детектива НАБУ: СБУ показала переписку о торговле коноплей с РФ

Служба безопасности Украины опубликовала новые доказательства по делу одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. По данным следствия, он вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли технической коноплей с республикой Дагестан в РФ.

Пресс-служба СБУ опубликовала на официальном сайте скриншоты переписки отца подозреваемого детектива НАБУ с представителем одной из агрокомпаний в Дагестане. В СБУ утверждают, что речь идет о планах на продажу в Россию технической конопли, выращенной в Житомирской области.

На опубликованных ведомством скриншотах представитель российской компании пишет, что получил коммерческое предложение и просит быстрее прислать сертификаты качества, потому что подходит к концу действие государственной программы РФ, по которой можно возместить расходы на выращивание технической конопли. Следователи указали, что имя лица, которое прислало предложение, совпадает с именем задержанного чиновника НБУ.

СБУ показала переписку по торговле технической коноплей

Также, по словам пресс-службы СБУ, следователи получили из содержимого телефонов доказательства того, что незаконный бизнес с РФ организовал именно детектив НБУ, а его отец контролировал сельскохозяйственные процессы на месте и в основном выполнял указания сына.

В СБУ показали переписку подозреваемого о торговле технической коноплей

Кроме того, по данным следствия, отец подозреваемого поддерживал постоянную связь с жителями Дагестана, гражданами РФ, а в 2023 году посещал Россию лично.

Следователи СБУ показали материалы о торговле с Дагестаном

Также следователи утверждают, что обнаружили переписку отца детектива НАБУ с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который выехал из Украины и, по данным следствия, связан с российскими спецслужбами и имеет большое влияние на работу НАБУ. Кроме того, сотрудники СБУ сообщают, что задокументировали связи с представителями оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины, в частности с российским чиновником в Горловке.

СБУ показала выводы экспертизы аудиозаписи по делу детектива НАБУ

По сообщению пресс-службы СБУ, государственная судебная семантико-текстуальная экспертиза подтвердила, что на опубликованной ранее аудиозаписи разговора подозреваемого чиновника НАБУ он говорил о торговле с республикой Дагестан.

Высокопоставленному чиновнику НАБУ и его отцу сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Сейчас их удерживают под стражей.

"Подчеркиваем, что это уголовное производство касается только отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и фактов его сотрудничества со страной-агрессором и никоим образом не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом", — добавили в СБУ.

Обыски в НАБУ и подозрение детективу: что известно

Пресс-служба СБУ сообщала, что разоблачила связи детектива НАБУ с Россией, 21 июля. По данным следствия, Руслан Магамедрасулов контактировал с представителями РФ и помогал своему отцу, Сентябрю Магамедрасулову, в ведении незаконной торговли. НАБУ тогда сообщало о почти 70 обысках у своих детективов.

Издание NV 19 августа опубликовало ответы задержанного детектива НАБУ на вопросы по его делу. Руслан Магамедрасулов связывает свое задержание с работой в НАБУ и теми чиновниками, до которых смог "дотянуться", и называет дело против него "политическим и показательным". По его словам, цель уголовного производства — запугать его лично и весь коллектив антикоррупционного бюро.