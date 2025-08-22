Нові докази у справі детектива НАБУ: СБУ показала листування про торгівлю коноплями з РФ

Служба безпеки України опублікувала нові докази у справі одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі технічними коноплями з республікою Дагестан в РФ.

Related video

Пресслужба СБУ опублікувала на офіційному сайті скриншоти листування батька підозрюваного детектива НАБУ з представником однієї з агрокомпаній в Дагестані. В СБУ стверджують, що мова йде про плани на продаж в Росію технічної коноплі, вирощеної в Житомирській області.

На опублікованих відомством скриншотах представник російської компанії пише, що отримав комерційну пропозицію та просить швидше надіслати сертифікати якості, бо добігає кінця дія державної програми РФ, за якою можна відшкодувати витрати на вирощування технічних конопель. Слідчі вказали, що ім'я особи, яка надіслала пропозицію, збігається з іменем затриманого високопосадовця НБУ.

СБУ показала переписку щодо торгівлі технічними коноплями Фото: СБУ За даними слідства, підозрюваний пропонував росіянам торгівлю технічними коноплями Фото: СБУ

Також, за словами пресслужби СБУ, слідчі отримали з вмісту телефонів докази того, що незаконний бізнес з РФ організував саме детектив НБУ, а його батько контролював сільськогосподарські процеси на місці та здебільшого виконував вказівки сина.

В СБУ показали листування підозрюваного про торгівлю технічними коноплями Фото: СБУ Підозрюваний нібито пропонував угоду російській компанії Фото: СБУ

Крім того, за даними слідства, батько підозрюваного підтримував постійний зв'язок з мешканцями Дагестану, громадянами РФ, а у 2023 році відвідував Росію особисто.

Слідчі СБУ показали матеріали про торгівлю з Дагестаном Фото: СБУ В СБУ показали нібито листування детектива НАБУ Фото: СБУ

Також слідчі стверджують, що виявили листування батька детектива НАБУ з народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який виїхав з України та, за даними слідства, пов'язаний з російськими спецслужбами й має великий вплив на роботу НАБУ. Крім того, співробітники СБУ повідомляють, що задокументували зв'язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема з російським чиновником у Горлівці.

СБУ показала висновки експертизи аудіозапису у справі детектива НАБУ Фото: СБУ

За повідомленням пресслужби СБУ, державна судова семантико-текстуальна експертиза підтвердила, що на опублікованому раніше аудіозаписі розмови підозрюваного посадовця НАБУ він говорив про торгівлю з республікою Дагестан.

Високопосадовцю НАБУ та його батьку повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Наразі їх утримують під вартою.

"Наголошуємо, що це кримінальне провадження стосується лише окремого співробітника антикорупційного Бюро і фактів його співпраці з країною-агресором та жодним чином не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому", — додали в СБУ.

Обшуки в НАБУ і підозра детективу: що відомо

Пресслужба СБУ повідомляла, що викрила зв'язки детектива НАБУ з Росією, 21 липня. За даними слідства, Руслан Магамедрасулов контактував з представниками РФ і допомагав своєму батькові, Сентябрю Магамедрасулову, у веденні незаконної торгівлі. НАБУ тоді повідомляло про майже 70 обшуків у своїх детективів.

Видання NV 19 серпня опублікувало відповіді затриманого детектива НАБУ на питання щодо його справи. Руслан Магамедрасулов пов'язує своє затримання з роботою в НАБУ та тими посадовцями, до яких зміг "дотягнутися", і називає справу проти нього "політичною і показовою". За його словами, мета кримінального провадження — залякати його особисто та весь колектив антикорупційного бюро.