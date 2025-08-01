Обшуки в ексзаступника керівника ОП Шурми в Германії: був запит НАБУ, — Spiegel

У Німеччині відбувся обшук у будинку Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника Офісу президента України. Слідчі дії пройшли за участі місцевих правоохоронців.

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У домі Ростислава Шурми, що розташований у місті Штарнберг, 15 липня провели обшук баварські слідчі. Приводом для цього став запит на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Через тиждень після цього президент Володимир Зеленський публічно розкритикував НАБУ і САП та підписав закон, який обмежив незалежність цих органів.

Ростислав Шурма відповідав в Офісі президента за економічний блок.

Що стало приводом для справи НАБУ

Нагадаємо, у серпні 2023 року журналісти Bihus.Info повідомили, що сонячні електростанції, розташовані на тимчасово окупованих територіях, які частково належать оточенню Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа того ж року.

Йшлося про компанії "КД Енерджі 2" та "Відновлювана енергія Запоріжжя", серед співвласників яких – брат Шурми Олег. Дві інші фірми – "Зелена енергія Токмак" та "Грандпауер" – пов’язані з Русланом Божком, якого вважають близьким до Шурми.

За даними журналістів, з липня 2022 року по липень 2023-го ці компанії отримали понад 320 мільйонів гривень від держпідприємства "Гарантований покупець".

Ростислав Шурма підтвердив, що його брат отримував такі виплати, але наголосив, що це робили й інші компанії.

Згодом "Укренерго" заявило, що Україна не здійснює платежі СЕС на окупованих територіях, а НАБУ почало розслідування стосовно державних виплат.

Джерела УП вказують, що у 2024 році Держдепартамент США розглядав можливість запровадження санкцій проти Шурми через його вплив на економіку. Саме це, ймовірно, стало причиною його відставки.

Після цього Шурма разом із родиною виїхав до Німеччини. Його брат також залишив Україну після народження третьої дитини й фігурує у цій справі.

Як писав Фокус, у повідомленнях ЗМІ зазначалось, що колишній заступник голови ОП Шурма орієнтувався на програму Опоблоку за 2019 рік.

Ще у червні 2022 року повідомлялось, що заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма був першим претендентом на заміну чинному прем'єр-міністрові Денису Шмигалю.