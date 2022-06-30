"Шурма — номер один серед п'яти кандидатів", — УП повідомила про можливу зміну прем'єр-міністра

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма — перший претендент на заміну чинному прем'єр-міністрові Денису Шмигалю. Про це йдеться в статті "Української правди" "Кабмін миру та війни. Як Зеленський переріс свій уряд".

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Як зазначають журналісти, вже восени Кабмін може очікувати на переформатування, а Шмигаля — звільнення, оскільки чинний уряд "не встигає бігти за Зеленським". Серед кількох варіантів заміни номером один називають Ростислава Шурму.

"Перший — це заступник голови ОП Ростислав Шурма. Він, як і Шмигаль, раніше працював на підприємствах олігарха Ріната Ахметова. До роботи в ОПУ був гендиректором заводу "Запоріжсталь", — пише "Українська правда".

Нагадаємо, що раніше це видання називало Шурму неформальним лідером так званої "групи лібералів", куди, крім нього, входять також голова Міністерства цифрової трансформації та віцепрем'єр Михайло Федоров, перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, журналісти писали, що саме ця група зараз є опорою для президента й розробляє ті візії, які не здатний генерувати Кабмін, зокрема, конкретні плани реформи держуправління, перспективи відновлення України й інші "глибинні речі".

Зазначимо, що, окрім Ростислава Шурми, можливими варіантами заміни Дениса Шмигаля в УП називають уже згаданих Юлію Свириденко й Олександра Кубракова, за якими, як пише ЗМІ, "не відчувається справжнє лідерство". А також міністра оборони Олексія Резнікова та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Останній, за словами джерел ЗМІ, "дуже хоче бути прем'єром", але не має "історії успіху".